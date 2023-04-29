ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. الصراع يشتعل بين بنزيما وليفاندوفسكي

سجل الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، "هاتريك" لفريقه في شباك ألميريا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري الإسباني.

وجاءت أهداف بنزيما في الدقائق 5 و17 و72 (ركلة جزاء).

ورفع بنزيما رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، خلف المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، برصيد 18 هدفا، ويأتي في المركز الثالث إنيس أونال، نجم خيتافي، برصيد 13 هدفا.