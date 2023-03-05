أبرزهم غوندوغان وجوليان ألفاريز.. برشلونة يستهدف عدة لاعبين من مانشستر سيتي
يبحث برشلونة عن لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل رغم مشاكله المالية وتجاوزه سقف الرواتب وقوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما دفع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، للحديث عن صعوبة تعاقد الفريق الكتالوني مع لاعبين جدد.
ويعتبر مانشستر سيتي من الأندية التي تعاقد برشلونة مع لاعبين من صفوفه في السنوات الأخيرة، حيث ضم المدافع الإسباني إيريك غارسيا، والمهاجم الإسباني فيران توريس في الموسم الماضي، وقبله تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي اضطرته أزمة في القلب لاعتزال كرة القدم بعد بداية قصيرة رفقة "البلوغرانا".
كما حاول برشلونة خطف النجم الجزائري رياض محرز وضمه في 2021، كما تفاوض مع ممثليه في 2017، ونافس من أجل التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند، حلم خوان لابورتا، لكنه فضل التوقيع لمانشستر سيتي.
وحسب صحيفة "سبورت"، فإن إدارة برشلونة ستفعّل خيارات لاعبي مانشستر سيتي في الصيف المقبل، إذ تهتم بعدة لاعبين وهم:
الألماني إلكاي غوندوغان: ينتهي عقده في الصيف المقبل، وبرشلونة يراقب الوضع ويرغب في التعاقد معه مجانًا، كما أن النجم الألماني يرحب باللعب في "كامب نو".
البرتغالي برناردو سيلفا: يعد اللاعب حلم برشلونة، وحاول التعاقد معه في الصيف الماضي لكن إدارة مانشستر سيتي رفضت مقترحات الفريق الإسباني، الذي سيعود للمحاولة الصيف المقبل.
المدافع الإسباني إيمريك لابورت: يسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع المدافع الكرواتي غفارديول، وهو ما يجعله ينفتح على بيع لابورت، وبرشلونة مهتم باللاعب ويبحث عن مدافع.
المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز: اشتكى بطل العالم من قلة دقائق اللعب رغم أن غوارديولا منحه فرصا في المباريات الأخيرة، وبرشلونة يحلم بضمه على سبيل الإعارة الصيف المقبل.
لاعب الوسط الإسباني رودري: يعتبر حلم برشلونة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس المحتمل عن الفريق، لكن بيب غوارديولا لن يقبل برحيله لكونه لاعبا مهما ومتعدد المراكز في خططه.