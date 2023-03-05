أبرزهم غوندوغان وجوليان ألفاريز.. برشلونة يستهدف عدة لاعبين من مانشستر سيتي

يبحث برشلونة عن لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل رغم مشاكله المالية وتجاوزه سقف الرواتب وقوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما دفع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، للحديث عن صعوبة تعاقد الفريق الكتالوني مع لاعبين جدد.

ويعتبر مانشستر سيتي من الأندية التي تعاقد برشلونة مع لاعبين من صفوفه في السنوات الأخيرة، حيث ضم المدافع الإسباني إيريك غارسيا، والمهاجم الإسباني فيران توريس في الموسم الماضي، وقبله تعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي اضطرته أزمة في القلب لاعتزال كرة القدم بعد بداية قصيرة رفقة "البلوغرانا".

كما حاول برشلونة خطف النجم الجزائري رياض محرز وضمه في 2021، كما تفاوض مع ممثليه في 2017، ونافس من أجل التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند، حلم خوان لابورتا، لكنه فضل التوقيع لمانشستر سيتي.