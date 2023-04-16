روديغر يشتبك مع روبين ألكاراز بعد نهاية مباراة ريال مدريد وقادش (فيديو)

اشتبك روديغر، لاعب ريال مدريد، مع روبين ألكاراز، نجم قادش، عقب مواجهة الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر روديغر وهو يسير بجانب المدرجات الخاصة بجماهير قادش والتي ألقت عليه بعض الأشياء وقامت بتوجيه السباب له، ويبدو أن لاعب ريال مدريد وجه لهم عبارات غاضبة، ليتوجه له لاعب قادش ويحاول الاشتباك معه، ليهرع بعض اللاعبين ورجال الأمن في الملعب لمنع تطور الأمر.