روديغر يشتبك مع روبين ألكاراز بعد نهاية مباراة ريال مدريد وقادش (فيديو)
اشتبك روديغر، لاعب ريال مدريد، مع روبين ألكاراز، نجم قادش، عقب مواجهة الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني.
وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر روديغر وهو يسير بجانب المدرجات الخاصة بجماهير قادش والتي ألقت عليه بعض الأشياء وقامت بتوجيه السباب له، ويبدو أن لاعب ريال مدريد وجه لهم عبارات غاضبة، ليتوجه له لاعب قادش ويحاول الاشتباك معه، ليهرع بعض اللاعبين ورجال الأمن في الملعب لمنع تطور الأمر.
وسجل ناتشو وماركو أسينسيو هدفين في غضون أربع دقائق قرب النهاية ليفوز ريال مدريد 2-صفر على مضيفه قادش المتعثر، ويقلص الفارق مع برشلونة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى عشر نقاط.
وحافظ ريال مدريد، ثاني الترتيب، على فرصته الضعيفة في الفوز باللقب ورفع رصيده إلى 62 نقطة ليتأخر عن برشلونة الذي يحل ضيفا على خيتافي غدا الأحد.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث وله 57 نقطة قبل أن يستضيف ألميريا.
وسيطر ريال مدريد على المباراة واستحوذ على الكرة بأكثر من 70 بالمئة، واتيحت له عدة فرص ورد القائم ثلاث تسديدات له.
ولم يستطع الفريق التسجيل حتى الدقيقة 72 حين تلقى المدافع ناتشو تمريرة أوريلين تشواميني وسدد من مدى بعيد كرة رائعة منخفضة.
وعزز أسينسيو من تقدم الفريق الضيف بعد أربع دقائق بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء.