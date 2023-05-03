أنشيلوتي ينتقد ميليتاو بعد هزيمة ريال مدريد أمام سوسيداد
وجَّه كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، انتقادًا حادًّا لمدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بعد هزيمة الفريق أمام ريال سوسيداد بثنائية في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في الدوري الإسباني.
وتسبب ميليتاو بشكل مباشر في لقطة الهدف الأول الذي سجله كوبو بعد تمريرة خاطئة بشكل فادح في بداية الشوط الثاني.
ووجَّه الصحفي سؤالًا إلى أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلًا "ميليتاو في المباريات الماضية لم يعد ذلك المدافع اليقظ؟"، ليجيب المدرب الإيطالي: "أوافقك، عليه أن يستيقظ ويركز".
وعن المباراة، أشار أنشيلوتي: "كنا جيدين في الشوط الأول أمام منافس صعب، وفي الشوط الثاني، أهدرنا هدفًا وتراجع الأداء بشكل مبالغ فيه".
وعن الإصابات وغياب كريم بنزيما ولوكا مودريتش: "في مباراة السبت (نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا)، سنستعيد كل اللاعبين تقريبًا، باستثناء ميندي".
وتابع: "ما حدث أمام ريال سوسيداد، ليس أفضل استعداد للمباريات المهمة المقبلة، لأن الهزيمة تجعلك دائمًا تفكر في الأسباب، لكن من الواضح أن اللاعبين لم يعد لديهم الدافع في بطولة الدوري ويفكرون في نهائي الكأس وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي النهاية أثق في قدراتهم المميزة".
وعن حالة مودريتش وتطور إصابته في أوتار الركبة، أوضح: "يتدرب ويتعافى بالتدريج من إصابته، ما لن نفعله هو المخاطرة ولكنه بخير".
وعن سبب تراجع أداء ونتائج ريال مدريد في الدوري الإسباني: "أعتقد أنه في الآونة الأخيرة، لم نظهر بالمستوى المأمول، لكن لحسن الحظ، ننافس على بطولتين ونريد أن ننهي الموسم بأفضل شكل ممكن".
ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن فياريال صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ68 ويترك برشلونة وحيدًا منفردًا بصدارة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة.