أنشيلوتي ينتقد ميليتاو بعد هزيمة ريال مدريد أمام سوسيداد

وجَّه كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، انتقادًا حادًّا لمدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بعد هزيمة الفريق أمام ريال سوسيداد بثنائية في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

وتسبب ميليتاو بشكل مباشر في لقطة الهدف الأول الذي سجله كوبو بعد تمريرة خاطئة بشكل فادح في بداية الشوط الثاني.

ووجَّه الصحفي سؤالًا إلى أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلًا "ميليتاو في المباريات الماضية لم يعد ذلك المدافع اليقظ؟"، ليجيب المدرب الإيطالي: "أوافقك، عليه أن يستيقظ ويركز".