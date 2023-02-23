تقرير: ميسي يريد العودة إلى برشلونة
زادت وتيرة شائعات احتمال عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية مما أثار الكثير من الضجيج، خاصة في ظل ما تردد عن اجتماع بين خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني وخورخي ميسي والد ووكيل أعمال قائد الأرجنتين.
واجتمع رئيس برشلونة مؤخرًا مع خورخي ميسي لمناقشة إمكانية العودة إلى النادي، من بين أمور أخرى بينها تكريم الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.
وقالت الصحفية لايا توديل من "راديو كتالونيا" إن برشلونة يعتقد أن اللقاء الطويل مع والد ميسي كان إيجابياً، مما يعني أن هناك المزيد من الانفتاح بين الطرفين بشأن عودة الفائز بكأس العالم 2022 إلى برشلونة.
ويمكن بالتأكيد اعتبار هذا التطور خطوة في الاتجاه الصحيح، بالنظر إلى أن العلاقة بين الطرفين قد توترت بعد رحيل ميسي في عام 2021 إلى باريس سان جيرمان.
ويشير "راديو كتالونيا" أيضًا إلى أن برشلونة لا يريد أن تصبح تفاصيل الاجتماع علنية، لأنها سترفع التوقعات بشأن عودته مرة أخرى. وذكر التقرير أيضًا أن الفريق المحيط بميسي لم يرغب في إلقاء الضوء على هذا الاجتماع وما دار فيه.
ويُزعم أيضًا، كما هو الحال الآن، أن ميسي يرى عودة محتملة إلى برشلونة "بعيون أفضل" من عائلته، مما يعني أن رمز النادي يبدو أكثر قبولا للموقف من المحيطين به.
وأدلى ماتياس، شقيق ميسي، مؤخرًا، بتعليقات قاسية ضد برشلونة ورئيسه لابورتا، على الرغم من أنه أصدر اعتذارًا بعد فترة وجيزة.
وفي غضون ذلك، كان والد ميسي قد علق مؤخرًا على إمكانية العودة، مدعيًا أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك، حيث قال: "لا أعتقد أن ليونيل سيعود إلى برشلونة. لم يتم استيفاء الشروط. لم نتحدث إلى لابورتا ولا يوجد عرض".
ولا يزال باريس سان جيرمان في الصورة، حيث يتطلع إلى تمديد عقد ميسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن، يبدو أن برشلونة يعمل على إصلاح العلاقة مع قائده السابق، والوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى أي شيء في الصيف المقبل.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي قد ينتقل للعب في إنتر ميامي الأمريكي أو لأحد أندية دوري روشن السعودي مثل الاتحاد أو الهلال، الغريمين التقليديين للنصر الذي يلعب له حاليا كريستيانو رونالدو، الغريم التقليدي للنجم الأرجنتيني.