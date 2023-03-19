توني كروس: هازارد وضعه صعب.. لكن الشفقة لا مكان لها في كرة القدم
رفض الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، الشعور بالأسف تجاه زميله البلجيكي إيدين هازارد، بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ فترة طويلة.
وقال توني كروس، في تصريحات أبرزتها إذاعة "كوبي": "هازارد وضعه صعب بالطبع، لكن الشفقة لا مكان لها في كرة القدم، لا أعتقد أنه يعيش حياة سيئة، يمكنك أن تشعر بالأسف تجاه الأشخاص الذين يمرون بوقت أسوأ منه، الأمر لا يتعلق بالمال، أنا لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في عالم كرة القدم".
وأضاف: "وضع هازارد معقد بالتأكيد، لقد مر وقت طويل على آخر مشاركة له، لكن في النهاية كل شخص مسؤول جزئيًّا عما يحدث معه، أنا أعرفه جيدًا، غالبًا ما نكون معًا. لكنني أشعر بالأسف تجاه الأشخاص الآخرين الذين يمرون بوقت سيئ للغاية وإيدين ليس واحدًا منهم".
من جانبه، رد أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تساؤل بشأن إمكانية الاعتماد على هازارد في الكلاسيكو، قائلا: "أنا لست هنا لأمنح كل لاعب دقائق، أنا هنا للفوز بالمباريات، لا أنظر إلى راتب اللاعب أو عمره، أنا أضع التشكيل للفوز في المباريات، لا شيء أكثر من ذلك".
وكالعادة قبل أي كلاسيكو بين برشلونة وريال، تدور التساؤلات بشأن مدى إمكانية ظهور البلجيكي إيدين هازارد في قائمة الريال، فضلا عن المشاركة للمرة الأولى ضد برشلونة بقميص الميرينغي.
وسبق لهازارد اللعب ضد برشلونة مرتين، لكن بقميص تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، وذلك في دور الـ16 بموسم 2017-2018.
غابت بصمة هازارد التهديفية عن المباراتين، لكنه صنع هدفًا في التعادل (1-1) بملعب ستامفورد بريدج، فيما فشل في مساعدة البلوز للنجاة من الخسارة (0-3) في الإياب.
وانضم صاحب الـ32 عامًا للنادي الملكي في صيف 2019، قادمًا من تشيلسي في صفقة قياسية للنادي الملكي.
رغم ذلك، ضربت الإصابات الدولي البلجيكي؛ ما حال دون ظهوره بكثرة قبل أن يتحول إلى لاعب بديل ومهمش تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وسواء تحت قيادة زين الدين زيدان أو أنشيلوتي، لم يظهر هازارد قط في الكلاسيكو على مدار 4 سنوات، إذ غاب عن 4 مواجهات للإصابات، فيما جلس على دكة البدلاء دون الحصول على فرصة اللعب في 6 أخرى.
ومن المتوقع أن يستمر وضع هازارد دون تغيير في كلاسيكو اليوم، نظرًا لخروجه من حسابات المدرب الإيطالي هذا الموسم.
واكتفى أنشيلوتي بإشراك لاعب تشيلسي السابق في 7 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.
ويعود آخر ظهور للجناح البلجيكي مع ريال مدريد للثالث من يناير الماضي عندما شارك لمدة 67 دقيقة أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا.
ومنذ ذلك الوقت، لازم هازارد مقاعد البدلاء في أغلب المباريات، فضلًا عن غيابه عن 6 أخرى بسبب الإصابات.