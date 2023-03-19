توني كروس: هازارد وضعه صعب.. لكن الشفقة لا مكان لها في كرة القدم

رفض الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، الشعور بالأسف تجاه زميله البلجيكي إيدين هازارد، بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ فترة طويلة.

وقال توني كروس، في تصريحات أبرزتها إذاعة "كوبي": "هازارد وضعه صعب بالطبع، لكن الشفقة لا مكان لها في كرة القدم، لا أعتقد أنه يعيش حياة سيئة، يمكنك أن تشعر بالأسف تجاه الأشخاص الذين يمرون بوقت أسوأ منه، الأمر لا يتعلق بالمال، أنا لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في عالم كرة القدم".

وأضاف: "وضع هازارد معقد بالتأكيد، لقد مر وقت طويل على آخر مشاركة له، لكن في النهاية كل شخص مسؤول جزئيًّا عما يحدث معه، أنا أعرفه جيدًا، غالبًا ما نكون معًا. لكنني أشعر بالأسف تجاه الأشخاص الآخرين الذين يمرون بوقت سيئ للغاية وإيدين ليس واحدًا منهم".