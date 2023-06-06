إنييستا يعانق تشافي ويطلب قميص غافي (فيديو)

حرص أندريس إنييستا، نجم فيسيل كوبي الياباني، على معانقة زميله السابق ومدرب برشلونة الحالي تشافي هيرنانديز، خلال المواجهة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، في اليابان، على ملعب طوكيو الأولمبي الجديد.

ومن المقرر أن تكون هذه المباراة قبل الأخيرة لإنييستا بقميص فيسيل كوبي، بعد إعلانه مغادرة النادي هذا الصيف، فيما سيخوض آخر مواجهة له في الأول من يوليو المقبل بمسابقة الدوري المحلي.

ويعتزم إنييستا، البالغ 39 عامًا، الاستمرار في الملاعب لموسم آخر، حيث يملك عروضًا من أمريكا والسعودية وقطر والإمارات.