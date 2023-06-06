إنييستا يعانق تشافي ويطلب قميص غافي (فيديو)
حرص أندريس إنييستا، نجم فيسيل كوبي الياباني، على معانقة زميله السابق ومدرب برشلونة الحالي تشافي هيرنانديز، خلال المواجهة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، في اليابان، على ملعب طوكيو الأولمبي الجديد.
ومن المقرر أن تكون هذه المباراة قبل الأخيرة لإنييستا بقميص فيسيل كوبي، بعد إعلانه مغادرة النادي هذا الصيف، فيما سيخوض آخر مواجهة له في الأول من يوليو المقبل بمسابقة الدوري المحلي.
ويعتزم إنييستا، البالغ 39 عامًا، الاستمرار في الملاعب لموسم آخر، حيث يملك عروضًا من أمريكا والسعودية وقطر والإمارات.
وظهرت مع بداية انطلاق المباراة لقطة رائعة وعناق بين تشافي وإنييستا وتبادلا حديثًا قصيرًا ضاحكًا.
وبعدها ظهرت لقطة أيضًا مميزة بين إنييستا وغافي، لاعب برشلونة، حيث قام النجم المخضرم بطلب قميص اللاعب الشاب، قائلًا له: "اعطني القميص في نهاية المباراة وإلا سيقـتلني أطفالي".
وانتقل إنييستا إلى فيسل كوبي في 2018، وبعد 5 سنوات قضاها في الدوري الياباني، قرر النجم الإسباني عدم تجديد عقده، والرحيل عن النادي بشكلٍ حر.
وفاز إنييستا بكأس الإمبراطور في 2019، وقاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما توج بالكأس السوبر اليابانية 2020، لكن الفريق كافح لتفادي الهبوط الموسم الماضي.