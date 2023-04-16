أنشيلوتي يؤكد جاهزية كروس وفينيسيوس لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن لاعب الوسط توني كروس والجناح فينيسيوس جونيور يمكنهما اللحاق بزيارة تشيلسي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا عقب الغياب عن الفوز 2-صفر على قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني، أمس السبت.

وخرج لاعب منتخب ألمانيا السابق كروس وجناح البرازيل فينيسيوس، أكثر لاعب مؤثر في صفوف ريال هذا الموسم على الأرجح، من التشكيلة في مواجهة قادش المتواضع، للتعافي من شد عضلي.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين: "لم يتمكنا من اللعب بسبب مشكلة بسيطة".

وأضاف: "تدربا بشكل منفصل، لكن اليوم يمكنهما التدرب بطريقة طبيعية، وسيكون الاثنان بخير في مباراة الثلاثاء".