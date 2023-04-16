أنشيلوتي يؤكد جاهزية كروس وفينيسيوس لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي
قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن لاعب الوسط توني كروس والجناح فينيسيوس جونيور يمكنهما اللحاق بزيارة تشيلسي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا عقب الغياب عن الفوز 2-صفر على قادش في دوري الدرجة الأولى الإسباني، أمس السبت.
وخرج لاعب منتخب ألمانيا السابق كروس وجناح البرازيل فينيسيوس، أكثر لاعب مؤثر في صفوف ريال هذا الموسم على الأرجح، من التشكيلة في مواجهة قادش المتواضع، للتعافي من شد عضلي.
وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين: "لم يتمكنا من اللعب بسبب مشكلة بسيطة".
وأضاف: "تدربا بشكل منفصل، لكن اليوم يمكنهما التدرب بطريقة طبيعية، وسيكون الاثنان بخير في مباراة الثلاثاء".
وعن الفوز على قادش، أشار المدرب الإيطالي: "سعيد بالطبع بالفوز، ورأينا الفريق ملتزمًا، ينقصنا القليل من الدقة في الشوط الأول، ولعبنا بشكل جيد جدًا، لقد سجلنا في الوضع الأصعب. وأظهر الفريق الطاقة والقوة في مباراة كان يمكن أن تصبح فخا. لقد فعلنا ذلك بشكل جيد".
وأردف: "الفريق بحالة جيدة بدنيًا، ويقدم أداء عاليا جدا. لقد لعب كريم بنزيما 90 دقيقة يوم الأربعاء، وأمس أيضًا، وهو جاهز أيضًا للثلاثاء ضد تشيلسي".
ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في إياب دور الثمانية بعد أن فاز ذهابا في مدريد 2-صفر في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق عشر نقاط خلف غريمه المتصدر برشلونة الذي تتبقى له مباراة.