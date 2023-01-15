الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني
يستضيف ملعب "الملك فهد" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض بنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الملك فهد" في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية بصافرة الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرغوس.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
ماذا يقول التاريخ؟
تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة فالنسيا بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1.
وصعد برشلونة عقب تغلبه على ريال بيتيس بضربات الترجيح أيضًا بنتيجة 4-2 بعدما تعادلا بنتيجة 2-2.
وحقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني 13 مرة وهو الأكثر تتويجًا بهذه البطولة، ولكن آخر مرة حقق خلالها اللقب عام 2018، بينما فاز ريال مدريد باللقب 12 مرة آخرها في العام الماضي.
وتقابل الفريقان إجمالاً في 250 مواجهة سابقة على صعيد كافة البطولات، وفاز ريال مدريد 101 مرة مقابل 97 انتصارًا لصالح برشلونة و52 تعادلاً، وسجل ريال مدريد 418 هدفًا وأحرز برشلونة 409 أهداف.
وعلى صعيد بطولة كأس السوبر الإسباني، تقابل الفريقان 15 مرة تفوق خلالها ريال مدريد في 9 لقاءات مقابل 4 انتصارات لبرشلونة وتعادلين.
وأقيمت أول مباراة للكلاسيكو يوم 13 مايو 1902 وفاز برشلونة بنتيجة 3-1، وتغلب ريال مدريد في آخر مواجهة بنفس النتيجة يوم 16 أكتوبر الماضي.
ويتقابل الفريقان للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية، بعدما لعبا في نصف نهائي النسخة الماضية وانتهت المباراة بنتيجة 3-2.
ويتقابل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ضد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، للمرة الرابعة، وفاز تشافي مرة وحيدة مقابل هزيمتين، وهو نفس رصيد مواجهات تشافي ضد ريال مدريد كمدرب.
وواجه أنشيلوتي برشلونة 15 مرة وفاز في 6 لقاءات وخسر مثلها وتعادل 3 مرات.
أسلحة ريال مدريد
يدخل ريال مدريد المواجهة باحثاً عن التتويج بالبطولة على حساب برشلونة وحسم اللقب.
وقال كارلو أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن جميع البطولات مهمة بالنسبة لفريقه كما أن فريقه متحمس جداً للفوز على برشلونة والتتويج باللقب.
وأوضح أن لاعبي ريال مدريد متعطشون دائماً لتحقيق البطولات، مؤكداً أن ارتداء قميص الفريق الملكي يعني القتال على الألقاب.
ويغيب عن صفوف ريال مدريد الثلاثي أورلين تشواميني لاعب خط الوسط ولوكاس فاسكيز ودافيد ألابا بسبب الإصابات.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغير وداني كارفخال وفيرلاند ميندي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي مع ثلاثي خط الهجوم رودريغو وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.
أوراق برشلونة
يدخل برشلونة المواجهة باحثاً عن استعادة لقب السوبر الإسباني بعد غياب وحصد البطولة مع تشافي.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز بكل البطولات وهو جاهز للظروف والسيناريوهات بما فيها ركلات الترجيح، موضحًا أن هناك العديد من اللاعبين الشباب الذين يحلمون بالتتويج بأول لقب في مشوارهم مع البارسا.
وأكد أن ريال مدريد حصل على يوم راحة إضافي ولو كان لعب في نفس التوقيت لكان الأمر أكثر عدلاً.
ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وجوليس كوندي وجوردي ألبا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبيدري وبابلو غافي وفرينكي دي يونغ وعثمان ديمبلي مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن برشلونة يملك دوافع قوية لتحقيق اللقب مع تشافي كما أن هناك العديد من العناصر المميزة خاصة غافي وبيدري بجانب قدرات المهاجم ليفاندوفسكي.
وأوضح أن ريال مدريد يحلم بالتتويج لأن الفوز بالكلاسيكو والتتويج بلقب السوبر الإسباني يمثلان ضربة قوية لبرشلونة، كما أن لديه قدرات مميزة تتمثل في الثنائي بنزيما وفينيسيوس.