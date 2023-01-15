الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

ماذا يقول التاريخ؟

تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة فالنسيا بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

وصعد برشلونة عقب تغلبه على ريال بيتيس بضربات الترجيح أيضًا بنتيجة 4-2 بعدما تعادلا بنتيجة 2-2.

وحقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني 13 مرة وهو الأكثر تتويجًا بهذه البطولة، ولكن آخر مرة حقق خلالها اللقب عام 2018، بينما فاز ريال مدريد باللقب 12 مرة آخرها في العام الماضي.

وتقابل الفريقان إجمالاً في 250 مواجهة سابقة على صعيد كافة البطولات، وفاز ريال مدريد 101 مرة مقابل 97 انتصارًا لصالح برشلونة و52 تعادلاً، وسجل ريال مدريد 418 هدفًا وأحرز برشلونة 409 أهداف.

وعلى صعيد بطولة كأس السوبر الإسباني، تقابل الفريقان 15 مرة تفوق خلالها ريال مدريد في 9 لقاءات مقابل 4 انتصارات لبرشلونة وتعادلين.

وأقيمت أول مباراة للكلاسيكو يوم 13 مايو 1902 وفاز برشلونة بنتيجة 3-1، وتغلب ريال مدريد في آخر مواجهة بنفس النتيجة يوم 16 أكتوبر الماضي.

ويتقابل الفريقان للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية، بعدما لعبا في نصف نهائي النسخة الماضية وانتهت المباراة بنتيجة 3-2.

ويتقابل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ضد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، للمرة الرابعة، وفاز تشافي مرة وحيدة مقابل هزيمتين، وهو نفس رصيد مواجهات تشافي ضد ريال مدريد كمدرب.

وواجه أنشيلوتي برشلونة 15 مرة وفاز في 6 لقاءات وخسر مثلها وتعادل 3 مرات.