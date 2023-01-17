كم كسبت شاكيرا من أغنيتها التي هاجمت فيها بيكيه؟

لا تزال الأغنية التي أصدرتها الفنانة شاكيرا، وهاجمت من خلالها صديقها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل، تحصد المزيد من المشاهدات والأموال أيضًا.

ووصفت شاكيرا، في أغنيتها، جيرارد بيكيه مثل الشخص الذي تخلى عن سيارة فيراري من أجل سيارة توينغو شعبية رخيصة الثمن، أو مَن ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.