كلاسيكو محتمل.. كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ومن المحتمل أن يتم تأجيل مباراة نصف النهائي التي ستجمع ريال مدريد بمنافسه لأن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب، ويلعب نصف النهائي المسابقة العالمية يوم الـ8 من شباط/فبراير ضد المتأهل من مباراة ربع النهائي التي تجمع ساوندرز سياتل الأمريكي والفائز من مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في حصد عدد ألقاب كأس ملك إسبانيا بـ31 لقبا، وبلغ دور نصف النهائي بعد الفوز 1-0 على ريال سوسيداد.

فيما حصل أتلتيك بلباو على 23 لقبا، ويأتي خلف برشلونة وبلغ نصف النهائي بعد الفوز 3-1 على فالنسيا.

وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي على حساب جاره أتلتيكو مدريد بالفوز 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، ويحتل المركز الثالث في قائمة المتوجين باللقب برصيد 19 لقبا.

ولم يتوج أوساسونا نهائيا باللقب ولعب النهائي مرة واحدة في مسيرته وبلغ نصف النهائي بعد الفوز على إشبيلية 2-1.