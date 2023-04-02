ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم إلتشي برباعية ويحلق في الصدارة
حقق فريق برشلونة فوز كبيرا على حساب نظيره إلتشي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بالجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني.
ومرر أراوخو الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي، ليفتتح النجم البولندي التسجيل للبارسا بهدف أول في الدقيقة 20.
وفي الدقيقة 56، أضاف أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة، حيث استلم الكرة وانطلق بسرعة وسدد في شباك إلتشي.
ثم سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، بعدما استلم كرة من غافي، وسدد بالدقيقة 66.
وبحلول الدقيقة 70، استقبل فيران توريس كرة من ليفاندوفسكي، واستلمها بالقدم اليمنى وانطلق وسجل بقدمه اليسرى ليحرز الهدف الرابع لبرشلونة.
وانتهت المباراة بفوز برشلونة بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده في صدارة الدوري الإسباني إلى النقطة 72، ويوسع الفارق مع الوصيف ريال مدريد إلى 15 نقطة، وتجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في قاع الترتيب.
يذكر أن ريال مدريد سيلاقي بلد الوليد، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة ذاتها، على ملعب "سانتياغو برنابيو".