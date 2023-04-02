ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم إلتشي برباعية ويحلق في الصدارة

حقق فريق برشلونة فوز كبيرا على حساب نظيره إلتشي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بالجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني.

ومرر أراوخو الكرة إلى روبرت ليفاندوفسكي، ليفتتح النجم البولندي التسجيل للبارسا بهدف أول في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 56، أضاف أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة، حيث استلم الكرة وانطلق بسرعة وسدد في شباك إلتشي.

ثم سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، بعدما استلم كرة من غافي، وسدد بالدقيقة 66.