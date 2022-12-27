تقرير: موكوكو لا يمانع الانتظار لنهاية الموسم للانتقال إلى برشلونة مجانا

تتبقى بضعة أيام حتى يتمكن اللاعبون الذين يمكنهم التوقيع مع أي ناد جديد مسبقا قبل نهاية عقودهم الحالية في يونيو/حزيران المقبل، وقد أبدى الألماني الشاب يوسف موكوكو رغبته بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ونظرا للحالة المالية الصعبة للنادي الكتالوني فقد وضع موكوكو نصب عينيه، خاصة وأن المهاجم الدولي الشاب يُنظر إليه على أنه فرصة حقيقية في سوق الانتقالات.

وحقق نادي برشلونة تقدمًا في المفاوضات، لكنه لن يدخل في أي عرض نظرًا للتوقعات العالمية للاعب، ولذلك إذا أراد اللعب في كامب نو فسيتعين عليه تحمل الظروف الاقتصادية التي يقدمها له برشلونة، والتي ستكون أقل شأناً من الفرق الأخرى.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن موكوكو رفض عرض التجديد الأخير من بروسيا دورتموند، حيث قدم له حوالي خمسة ملايين يورو سنويًا ومكافأة للتجديد بعد انتهاء العقد، لكن اللاعب لا يرى ذلك كافيًا نظرًا للتطور الذي حققه ليصبح من أفضل اللاعبين والهدافين في الدوري الألماني، وخاض كأس العالم لأول مرة على الرغم من صغر سنه.

وكان موكوكو يريد الاستمرار في دورتموند لكن يبدو أن هذا المسار أصبح معقدًا للغاية.