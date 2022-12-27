تقرير: موكوكو لا يمانع الانتظار لنهاية الموسم للانتقال إلى برشلونة مجانا
تتبقى بضعة أيام حتى يتمكن اللاعبون الذين يمكنهم التوقيع مع أي ناد جديد مسبقا قبل نهاية عقودهم الحالية في يونيو/حزيران المقبل، وقد أبدى الألماني الشاب يوسف موكوكو رغبته بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي.
ونظرا للحالة المالية الصعبة للنادي الكتالوني فقد وضع موكوكو نصب عينيه، خاصة وأن المهاجم الدولي الشاب يُنظر إليه على أنه فرصة حقيقية في سوق الانتقالات.
وحقق نادي برشلونة تقدمًا في المفاوضات، لكنه لن يدخل في أي عرض نظرًا للتوقعات العالمية للاعب، ولذلك إذا أراد اللعب في كامب نو فسيتعين عليه تحمل الظروف الاقتصادية التي يقدمها له برشلونة، والتي ستكون أقل شأناً من الفرق الأخرى.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن موكوكو رفض عرض التجديد الأخير من بروسيا دورتموند، حيث قدم له حوالي خمسة ملايين يورو سنويًا ومكافأة للتجديد بعد انتهاء العقد، لكن اللاعب لا يرى ذلك كافيًا نظرًا للتطور الذي حققه ليصبح من أفضل اللاعبين والهدافين في الدوري الألماني، وخاض كأس العالم لأول مرة على الرغم من صغر سنه.
وكان موكوكو يريد الاستمرار في دورتموند لكن يبدو أن هذا المسار أصبح معقدًا للغاية.
ويحرص برشلونة على هذه المفاوضات، موضحًا للاعب أنه سيقدم عرضًا له في الصيف وليس الآن في الميركاتو الشتوي؛ نظرًا لاستحالة تسجيل اللاعبين بسبب حد الرواتب الذي يفرضه الليغا.
ولطالما كانت فكرة نادي برشلونة هي التعاقد معه اعتبارًا من يونيو/حزيران مجانا، مستفيدًا من رغبة اللاعب في ارتداء قميص برشلونة الذي لم يخفِ أبدًا ميله إلى النادي الكتالوني، حيث أظهر نفسه علنًا كواحد من عشاق برشلونة.
منافسة الأندية الإنجليزية
ويواجه برشلونة منافسة في ظل وجود العديد من الأندية الإنجليزية التي قد تكون مستعدة لضم اللاعب في الفترة الحالية، لذلك قد يخسر البارسا المعركة وسيكون تشيلسي وليفربول أكثر الأندية اهتمامًا وسيتعين على اللاعب اتخاذ قرار نهائي.
كما حذر برشلونة موكوكو من أنه في حالة السماح له بالرحيل من قبل إدارة دورتموند، فإنه لا يعتزم الدخول في منافسة مع الأندية الإنجليزية للتعاقد معه.
وأوضحت التقارير أن "برشلونة سيقدم عرضًا جيدًا لضم اللاعب، لكن وفقًا لوضعه الاقتصادي وعمر اللاعب، حيث كان وكيل أعماله يطلب حوالي سبعة ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو رقم لا ترغب إدارة البارسا في الوصول إليه، إذا كان لدى موكوكو شغف التوقيع لبرشلونة فيجب عليه إثبات ذلك من خلال بذل جهد اقتصادي والمراهنة بوضوح على هذا الخيار".
وعلى الرغم من تدخل الأندية الأخرى والضغط من دورتموند ، فإنهم في برشلونة يرون الأمر جيدًا في المسار الصحيح، وهم يخشون فقط من المطالب الرياضية للاعب.
ويريد موكوكو، البالغ من العمر 19 عامًا، مشروعًا رياضيًا يكون فيه بطل الرواية، وفي برشلونة سيكون لديه الكثير من المنافسة في الهجوم.
ولن يكون ممفيس ديباي في المشروع المقبل، لكن برشلونة لديه رافينيا وفيران توريس وأنسو فاتي وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي، وربما يغادر أي منهم في الصيف.
ويمكن أن يلعب موكوكو في أي مركز هجومي، وفي برشلونة سيخوض العديد من المباريات في جميع المسابقات الثلاث.