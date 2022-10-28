لماذا سيرتدي لاعبو ريال مدريد قمصان "كابتن أميركا"؟ (صور)

وسيعرض فريق ريال مدريد لكرة القدم للرجال قميص كابتن أمريكا خلال فترة الإحماء وسترة المنتقمون "The Avengers" ضد جيرونا في 30 أكتوبر، وسيفعل فريق كرة القدم النسائي الشيء نفسه عندما يلعب مع إشبيلية في نفس اليوم.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 31 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن برشلونة الثاني، كما ضمن ريال مدريد التأهل متصدرا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع جيرونا وسلتيك رايو فاليكانو وقادش قبل فترة التوقف الدولي لإقامة كأس العالم 2022 في قطر.