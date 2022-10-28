لماذا سيرتدي لاعبو ريال مدريد قمصان "كابتن أميركا"؟ (صور)
قالت صحيفة "ماركا" إن لاعبي ريال مدريد سيرتدون قمصانا كُتب عليها "كابتن أميركا" قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، يوم الأحد.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد وقع مع أديداس اتفاقية لإنشاء مجموعة قمصان محدودة الإصدار مخصصة لأبطال شركة أمريكا الشمالية.
وسيرتدي لاعبو ريال مدريد من جميع الفئات هذه القمصان خلال جلسات التدريب قبل بدء مباريات فريقي كرة السلة وكرة القدم.
وسيرتدي فريق كرة السلة المجموعة الكاملة في المباريات الرسمية والدورات التدريبية.
وسيعرض فريق ريال مدريد لكرة القدم للرجال قميص كابتن أمريكا خلال فترة الإحماء وسترة المنتقمون "The Avengers" ضد جيرونا في 30 أكتوبر، وسيفعل فريق كرة القدم النسائي الشيء نفسه عندما يلعب مع إشبيلية في نفس اليوم.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 31 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن برشلونة الثاني، كما ضمن ريال مدريد التأهل متصدرا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع جيرونا وسلتيك رايو فاليكانو وقادش قبل فترة التوقف الدولي لإقامة كأس العالم 2022 في قطر.