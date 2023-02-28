ليونيل ميسي.
ليونيل ميسي.
إسبانيا

صحف رياضية: نجمة أخرى لميسي.. ومبابي "التجديد أو الرحيل"

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: نجمة أخرى لميسي

ركزت الصحيفة على فوز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت :" نجمة أخرى لميسي ".

الصحيفة اهتمت بقرب عودة فيرلاند ميندي للعب برفقة ريال مدريد وكتبت :" ميندي يبدأ في لمس الكرة ".

كما اهتمت بإصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" ليفاندوفسكي يغيب عن الكلاسيكو ".  

سبورت: مبابي التجديد أو الرحيل

ركزت الصحيفة على إصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" أكثر صعوبة : ليفاندوفسكي يسقط مصابًا ".

الصحيفة اهتمت بحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم وجائزة الأفضل وكتبت :" بوتيلاس وميسي الفائزان بجائزة "الأفضل": أنتما الأفضل ".

كما اهتمت بمستقبل كليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت :" مبابي التجديد أو الرحيل ".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.

موندو ديبورتيفو: رقم قياسي لديوكوفيتش

ركزت الصحيفة على تتويج ليونيل ميسي وألكسيا بجائزة الأفضل في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت :" ألكسيا وميسي هما الأفضل "

الصحيفة اهتمت بإصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" إنذار ليفاندوفسكي ".

كما اهتمت بالصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس العالمي :" رقم قياسي لديوكوفيتش 278 أسبوعًا  رقم 1 " 

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.

آس: ليفاندوفسكي يفقد الكلاسيكو

ركزت الصحيفة على السائق الإسباني فيرناندو ألونسو وكتبت :" ألونسو : أنا سعيد بهذه السيارة ".

كما اهتمت الصحيفة بإصابة روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" ليفاندوفسكي يفقد الكلاسيكو ".

غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.

ليكيب: نحو السقوط

ركزت الصحيفة على مستقبل نويل لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الموقوف ومدربة منتخب السيدات وكتبت :" نحو السقوط ".

الصحيفة اهتمت بمباراة أولمبيك ليون وجرينويل في ربع نهائي كأس فرنسا وكتبت :" أولمبيك ليون مقيدة بالبطاقة الصفراء".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.

توتو سبورت: ديربي عالمين

ركزت الصحيفة على ديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي وكتبت :" ديربي عالمين ".

كما اهتمت بالرقم القياسي لنجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

غلاف صحيفة توتو سبورت اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة توتو سبورت اليوم الثلاثاء.
الدوري الإسباني
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