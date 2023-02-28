صحف رياضية: نجمة أخرى لميسي.. ومبابي "التجديد أو الرحيل"

ركزت الصحيفة على إصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" أكثر صعوبة : ليفاندوفسكي يسقط مصابًا ".

الصحيفة اهتمت بحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم وجائزة الأفضل وكتبت :" بوتيلاس وميسي الفائزان بجائزة "الأفضل": أنتما الأفضل ".

كما اهتمت بمستقبل كليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت :" مبابي التجديد أو الرحيل ".