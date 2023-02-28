صحف رياضية: نجمة أخرى لميسي.. ومبابي "التجديد أو الرحيل"

ركزت الصحيفة على فوز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت :" نجمة أخرى لميسي ".الصحيفة اهتمت بقرب عودة فيرلاند ميندي للعب برفقة ريال مدريد وكتبت :" ميندي يبدأ في لمس الكرة ".كما اهتمت بإصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" ليفاندوفسكي يغيب عن الكلاسيكو ". .ركزت الصحيفة على إصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" أكثر صعوبة : ليفاندوفسكي يسقط مصابًا ".الصحيفة اهتمت بحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم وجائزة الأفضل وكتبت :" بوتيلاس وميسي الفائزان بجائزة "الأفضل": أنتما الأفضل ".كما اهتمت بمستقبل كليان مبابي في باريس سان جيرمان وكتبت :" مبابي التجديد أو الرحيل "..ركزت الصحيفة على تتويج ليونيل ميسي وألكسيا بجائزة الأفضل في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت :" ألكسيا وميسي هما الأفضل "الصحيفة اهتمت بإصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" إنذار ليفاندوفسكي ".كما اهتمت بالصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس العالمي :" رقم قياسي لديوكوفيتش 278 أسبوعًا رقم 1 " .ركزت الصحيفة على السائق الإسباني فيرناندو ألونسو وكتبت :" ألونسو : أنا سعيد بهذه السيارة ".كما اهتمت الصحيفة بإصابة روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكتبت :" ليفاندوفسكي يفقد الكلاسيكو "..ركزت الصحيفة على مستقبل نويل لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الموقوف ومدربة منتخب السيدات وكتبت :" نحو السقوط ".الصحيفة اهتمت بمباراة أولمبيك ليون وجرينويل في ربع نهائي كأس فرنسا وكتبت :" أولمبيك ليون مقيدة بالبطاقة الصفراء"..ركزت الصحيفة على ديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي وكتبت :" ديربي عالمين ".كما اهتمت بالرقم القياسي لنجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش.