لماذا لجأ إندريك لممارسة تدريبات الفنون القتالية المختلطة؟

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن البرازيلي إندريك فيليبي، لاعب بالميراس الحالي والذي أعلن ريال مدريد عن ضمه في 2024، بدأ تدريبات جسدية قوية تحت قيادة لاعب الفنون القتالية المختلطة السابق، البرازيلي جاكسون دي بادوا، من أجل تحسين لياقته البدنية والذهنية.

واتجه ريال مدريد في السنوات القليلة الماضية إلى اكتشاف النجوم في البرازيل، ناجحًا في التعاقد بالفعل مع عدد من اللاعبين الموهوبين أمثال فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس، نظير مقابل مالي زهيد.

وبعد فينيسيوس ورودريغو، لجأ ريال مدريد إلى ضم البرازيلي إندريك، البالغ من العمر 16 عامًا، من بالميراس، بعد منافسة شرسة مع عدد كبير من أندية القمة الأوروبية.صاحب الـ16 عامًا كشف عن موهبة هجومية خاصة؛ ما كلف ريال مدريد 35 مليون يورو.