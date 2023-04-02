لماذا لجأ إندريك لممارسة تدريبات الفنون القتالية المختلطة؟
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن البرازيلي إندريك فيليبي، لاعب بالميراس الحالي والذي أعلن ريال مدريد عن ضمه في 2024، بدأ تدريبات جسدية قوية تحت قيادة لاعب الفنون القتالية المختلطة السابق، البرازيلي جاكسون دي بادوا، من أجل تحسين لياقته البدنية والذهنية.
واتجه ريال مدريد في السنوات القليلة الماضية إلى اكتشاف النجوم في البرازيل، ناجحًا في التعاقد بالفعل مع عدد من اللاعبين الموهوبين أمثال فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس، نظير مقابل مالي زهيد.
وبعد فينيسيوس ورودريغو، لجأ ريال مدريد إلى ضم البرازيلي إندريك، البالغ من العمر 16 عامًا، من بالميراس، بعد منافسة شرسة مع عدد كبير من أندية القمة الأوروبية.صاحب الـ16 عامًا كشف عن موهبة هجومية خاصة؛ ما كلف ريال مدريد 35 مليون يورو.
وأعلن ريال مدريد، التعاقد مع إندريك، مع بقاء اللاعب بين صفوف بالميراس البرازيلي حتى صيف 2024، من أجل اكتساب مزيد من التطور والنمو قبل تجربة اللعب في أوروبا.
وقال إيدي جاكسون، وهو ملاكم سابق ومدرب إندريك: "النجم البرازيلي جسده مثير للإعجاب بالنسبة لعمره، وقوته ومهاراته وقدرته الكبيرة على التعلم، ونحن نتدرب ليوم واحد في الأسبوع".
وعن فوائد الملاكمة للاعب مثل إندريك؟.. أوضح: "تحسن القتال والقوة والمقاومة الجسدية وخفة الحركة والتنسيق الحركي والتوازن والمرونة والتركيز والسيطرة على العواطف واحترام الذات، المقاومة ضرورية لتصل نشيطًا في نهاية المباراة".
وتابع: "تعمل الحركات السريعة والدقيقة للقتال على تحسين القدرة على مراوغة الخصم وتمرير الكرة، كما إن المرونة والتوازن هما مفتاح تجنب الإصابات، والفنون القتالية تساعد على تعزيز التحكم العاطفي والتركيز والحفاظ على الهدوء في أوقات الضغط عندما يتعين اتخاذ قرارات مهمة في ثانية".
وعن إمكانية وجود خطورة لممارسة هذه الرياضة بالنسبة لعمر اللاعب، قال جاكو: "يجب أن تكون تحت إشراف متخصص، لكنني أقول عكس ذلك هناك دراسة عن تأثير الملاكمة على لاعبي كرة القدم الشباب كما هي الحال مع إندريك، وكانت النتائج إيجابية جدًا تم تحسين القوة العضلية ومقاومة القلب والأوعية الدموية وأيضًا المزيد من المهارات الفنية".