"آس" تكشف تفاصيل اقتراب ريال مدريد من إتمام صفقة إندريك

كشفت صحيفة "آس" عن أبرز تفاصيل صفقة اقتراب إندريك فيليبي، نجم بالميراس البرازيلي، من الانضمام لريال مدريد الإسباني.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد توصّل لاتفاق نهائي مع جميع الأطراف المعنية في صفقة إندريك، ويتبقى فقط القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بلوائح الفيفا للاعبين تحت سن 18 عاماً، قبل أن يتم الإعلان الرسمي من النادي الملكي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، اليوم الاثنين، فإن "ريال مدريد سيدفع مبلغًا ثابتًا قدره 35 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليونا أخرى كمتغيرات، حيث يسمح له (فيفا) بالتوقيع لمدة 3 سنوات فقط، لكنه سوف يقوم بتجديد عقده بعد 2024 حتى 2030".

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيحصل من اللاعب على نسبة 50% من حقوق الصورة.

وأضاف التقرير: "اللاعب سيأتي إلى مدريد في الأيام المقبلة من أجل إجراء الفحص الطبي، ومن ثم سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة".

وشدد أن "إرادة اللاعب كانت أمرا أساسيا في تسريع المفاوضات بين اللاعب ناديه ووكيله كالافات".