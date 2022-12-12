"آس" تكشف تفاصيل اقتراب ريال مدريد من إتمام صفقة إندريك
كشفت صحيفة "آس" عن أبرز تفاصيل صفقة اقتراب إندريك فيليبي، نجم بالميراس البرازيلي، من الانضمام لريال مدريد الإسباني.
وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد توصّل لاتفاق نهائي مع جميع الأطراف المعنية في صفقة إندريك، ويتبقى فقط القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بلوائح الفيفا للاعبين تحت سن 18 عاماً، قبل أن يتم الإعلان الرسمي من النادي الملكي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس"، اليوم الاثنين، فإن "ريال مدريد سيدفع مبلغًا ثابتًا قدره 35 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليونا أخرى كمتغيرات، حيث يسمح له (فيفا) بالتوقيع لمدة 3 سنوات فقط، لكنه سوف يقوم بتجديد عقده بعد 2024 حتى 2030".
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيحصل من اللاعب على نسبة 50% من حقوق الصورة.
وأضاف التقرير: "اللاعب سيأتي إلى مدريد في الأيام المقبلة من أجل إجراء الفحص الطبي، ومن ثم سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة".
وشدد أن "إرادة اللاعب كانت أمرا أساسيا في تسريع المفاوضات بين اللاعب ناديه ووكيله كالافات".
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت سابقا أن إندريك، صاحب الـ16 عاماً، سيوقع مع ريال مدريد عقداً قصيراً يمتد لثلاثة أعوام فقط، لأن هذا هو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح الحالية، لكن الريال سيضيف خيار التمديد التلقائي لمدة 3 أعوام أخرى.
وسيبدأ تفعيل العقد بين ريال مدريد وإندريك في عام 2024، عندما يبلغ 18 عاماً، بينما سيبقى خلال هذه المدة يلعب في صفوف بالميراس، وهي نفس الاستراتيجية التي اتبعها النادي في صفقتي فينيسيوس جونيور ورودريغو.
ورغم عمر اللاعب الصغير، شارك إندريك مع بالميراس خلال 16 لقاء بموسم 2021/2022، واستطاع أن يسجل 9 أهداف وصنع هدفا، أي أن اللاعب ساهم في 10 أهداف خلال 16 لقاء، حيث خاض 7 مباريات مع الفريق الأول فسجل 3 أهداف وصنع هدفا، ومع فريق تحت 20 عاما، خاض 9 مباريات وسجل 6 أهداف.
كما تواجد مع المنتخب البرازيلي تحت 17 عاما، وخاض 4 مباريات سجل 5 أهداف.
ولفت اللاعب أنظار الفرق الأوروبية من خلال مشاركته في كأس ساو باولو دي فوتبول جونيور، في 2022، حيث سجل 7 أهداف، وحصل على لقب هداف البطولة، الأمر الذي جعل بعض الأندية الأوروبية تريد ضمه، ولكن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين لبناء المستقبل جعلت النادي الملكي الأكثر جدية في المفاوضات.