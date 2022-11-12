ردة فعل عائلة أنسو فاتي بعد اختياره في قائمة إسبانيا لكأس العالم 2022 (فيديو)

ولم يعرف فاتي قرار المدرب الإسباني لويس إنريكي وعلم بالأمر عبر الشريط المصور الذي عرض في قاعة لويس أراغونيس في مدينة كرة القدم عندما ذكر لويس إنريكي اسمه والذي أقر بعد ذلك بأنه كانت تحوم شكوك حول مشاركته حتى الدقيقة الأخيرة.

وأعرب أنسو فاتي عن سعادته على حسابه على "إنستغرام"، بجانب صورة مرتديا فيها قميص المنتخب: "إنني فخور بتمثيل المنتخب الإسباني في المونديال، إنه أكثر من حلم، تحيا إسبانيا".

وعقب غيابه عن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 للإصابة والتي أقيمت في صيف عام 2021، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، سيخوض أنسو فاتي أول بطولة كبرى كلاعب دولي.

يذكر أن فاتي لم يلعب مع المنتخب الإسباني منذ عام 2020، حيث شهدت مسيرته العديد من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب.

وشهدت القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا تواجد 18 لاعبا من الدوري الإسباني وخمسة من الإنجليزي واثنين من الفرنسي وواحد من الألماني.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وضمت قائمة "الماتادور" 26 لاعبًا، كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبرت سانشيز، دافيد رايا.

الدفاع: لابورت، كارفاخال، باو توريس، جيامون، جوردي ألبا، خوسيه جايا، أزبيليكويتا، إيريك غارسيا.

الوسط: بوسكيتس، بيدري، جافي، ماركوس يورينتي، رودري، سولير، كوكي.

الهجوم: موراتا، ماركو أسينسيو، فيران توريس، نيكو ويليامز، يريمي بينو، بابلو سارابيا، داني أولمو، أنسو فاتي.