ترتيب الدوري الإسباني: تعادل محبط لريال مدريد ضد سوسيداد دون أهداف

وبذلك، بقي ريال مدريد، الذي حقق 3 انتصارات فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة التي توج بها الموسم الماضي، في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 5 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة عقب فوزه 1-صفر على جيرونا السبت، ويتفوق بخمس نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي سوسيداد بالمرتبة الثالثة ولديه 39 نقطة ولعب مباراة أكثر من ثنائي القمة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: