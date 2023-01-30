ترتيب الدوري الإسباني: تعادل محبط لريال مدريد ضد سوسيداد دون أهداف
أفلت ريال سوسيداد المقاتل بنقطة من ملعب سانتياغو برنابيو حين فرض التعادل دون أهداف على ريال مدريد في مباراة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.
وسدد ريال مدريد 20 مرة نحو المرمى مقابل سبع محاولات فقط للزوار ويرجع الفضل في انتزاع النقطة إلى تألق الحارس أليكس ريميرو.
وأهدر فينيسيوس جونيور فرصتين من مسافة قريبة خلال الشوطين تصدى ريميرو لهما، كما أجهض الحارس جهود كريم بنزيما وتوني كروس ورودريجو.
وفشل نجوم الريال في استغلال جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، خاصة البرازيلي فينيسيوس، كما عجز لاعبو سوسييداد عن خطف هدف خلال الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.
وبذلك، بقي ريال مدريد، الذي حقق 3 انتصارات فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة التي توج بها الموسم الماضي، في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 5 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة عقب فوزه 1-صفر على جيرونا السبت، ويتفوق بخمس نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي سوسيداد بالمرتبة الثالثة ولديه 39 نقطة ولعب مباراة أكثر من ثنائي القمة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: