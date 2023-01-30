نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: برشلونة ضد ريال مدريد

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت، اليوم الإثنين، عن مواجهات قوية.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وأوساسونا، حيث سيكون هذا الدور من مباراتي ذهاب وإياب.

وتستحوذ هذه الفرق فيما بينها على 73 لقبًا سابقًا في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة برصيد 31 لقبًا، مقابل 23 لقبًا لبلباو و19 لقبًا لريال مدريد، فيما لايزال أوساسونا هو الوحيد من بين هذه الفرق الأربعة الذي لم يسبق له الفوز باللقب.

وجاءت القرعة كالتالي:

برشلونة ضد ريال مدريد

أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو