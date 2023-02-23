نشر رسالة تحذير من نيغريرا إلى برشلونة.. "الدفع لتجنب أي أفعال شريرة"
نشرت صحيفة "الموندو" رسالة بعثها خوسي ماريا إنريكي نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق بإسبانيا طالب من خلالها برشلونة بدفع فواتير جديدة نتيجة الخدمات والامتيازات التي قدمها والثقة المتبادلة بين الطرفين.
وحسب الرسالة التي نشرتها الصحيفة الإسبانية والتي بعثها في الـ3 من كانون الأول / ديسمبر 2018 حذر نغريرا برشلونة من أن جميع المخالفات التي شارك فيها ستظهر للعلن.
وجاء في الرسالة التي بعثها محاميه للنادي:" منذ عام 2003، قدمت شركة Dasnil 95، SL ، التي يرأسها السيد إنريكي نيغريرا، خدمات الاستشارات الفنية تحت إشراف الرؤساء لابورتا وروسيل وبارتوميو ومنذ عام 2003 يقوم بتكييف الشركة مع احتياجات نادي برشلونة، وتوظيف الموظفين وتدريبهم لتلبية الاحتياجات الصارمة للنادي؛ ما أجبره على العمل حصريًّا بطريقة لا تجعله مناسبًا ليكون قادرًا على تقديم خدمات لأطراف ثالثة".
وأكدت الرسالة أن نائب رئيس الحكام السابق مندهش من عدم سداد العديد من الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات التي بلغت قيمتها 047، 267 يورو ومنح النادي 10 أيام لدفعها في حساب قدم رقمه فعليًّا للنادي.
وجاء في ختام الرسالة أنه يرغب في التوصل لاتفاق إيجابي وبنّاء مع برشلونة وذلك لتجنب أي أفعال شريرة وأفعال غير مرغوب فيها للطرفين.
وحسب صحيفة "ماركا" تشير الرسالة المنشورة إلى أن خوان لابورتا الرئيس الحالي لبرشلونة على علم بالتعاون مع نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق؛ لأن العلاقة بين الطرفين بدأت عام 2003 وليس 2016.
كما جاء في الرسالة أن نيغريرا تعامل بشكل مباشر مع الرؤساء السابقين لبرشلونة خوان لابورتا وروسيل وبارتوميو وكان يتلقى تعليمات مباشرة منهم، وليس من موظفي النادي.
وقبل أيام، فجرت تقارير إسبانية فضيحة كبيرة لنادي برشلونة بالكشف عن دفع مبالغ مالية ضخمة لنيغريرا وهو الذي عمل في السابق نائبًا لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا.