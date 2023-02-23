نشر رسالة تحذير من نيغريرا إلى برشلونة.. "الدفع لتجنب أي أفعال شريرة"

وجاء في الرسالة التي بعثها محاميه للنادي:" منذ عام 2003، قدمت شركة Dasnil 95، SL ، التي يرأسها السيد إنريكي نيغريرا، خدمات الاستشارات الفنية تحت إشراف الرؤساء لابورتا وروسيل وبارتوميو ومنذ عام 2003 يقوم بتكييف الشركة مع احتياجات نادي برشلونة، وتوظيف الموظفين وتدريبهم لتلبية الاحتياجات الصارمة للنادي؛ ما أجبره على العمل حصريًّا بطريقة لا تجعله مناسبًا ليكون قادرًا على تقديم خدمات لأطراف ثالثة".

وأكدت الرسالة أن نائب رئيس الحكام السابق مندهش من عدم سداد العديد من الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات التي بلغت قيمتها 047، 267 يورو ومنح النادي 10 أيام لدفعها في حساب قدم رقمه فعليًّا للنادي.

وجاء في ختام الرسالة أنه يرغب في التوصل لاتفاق إيجابي وبنّاء مع برشلونة وذلك لتجنب أي أفعال شريرة وأفعال غير مرغوب فيها للطرفين.