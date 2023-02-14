تشافي يكلف أراوخو بمهمة صعبة أمام مانشستر يونايتد

كشف خافي ميغيل، الصحفي في جريدة "آس" الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قرر تكليف رونالدو أراوخو، مدافع البلوغرانا، بمهمة صعبة في مواجهة مانشستر يونايتد، خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين، يوم الخميس المقبل، في ذهاب الدور الإقصائي بمسابقة الدوري الأوروبي.

ووفقا لما قاله ميغيل، فإن تشافي قرر منح تعليمات لأراوخو بضرورة مراقبة ماركوس راشفورد، نجم يونايتد، كما فعل مع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وأضاف: "تشافي يخطط لمنح أراوخو قدرًا كبيرًا من المسؤولية وهو مراقبة أخطر مهاجم لمانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، كما يفعل في مواجهات الكلاسيكو مع فينيسيوس جونيور، لكن ليس بالضرورة أن يلعب كظهير أيمن، لأن راشفورد لاعب متحرك وقد يشارك في العمق أيضًا".