تشافي يكلف أراوخو بمهمة صعبة أمام مانشستر يونايتد
كشف خافي ميغيل، الصحفي في جريدة "آس" الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قرر تكليف رونالدو أراوخو، مدافع البلوغرانا، بمهمة صعبة في مواجهة مانشستر يونايتد، خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين، يوم الخميس المقبل، في ذهاب الدور الإقصائي بمسابقة الدوري الأوروبي.
ووفقا لما قاله ميغيل، فإن تشافي قرر منح تعليمات لأراوخو بضرورة مراقبة ماركوس راشفورد، نجم يونايتد، كما فعل مع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.
وأضاف: "تشافي يخطط لمنح أراوخو قدرًا كبيرًا من المسؤولية وهو مراقبة أخطر مهاجم لمانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، كما يفعل في مواجهات الكلاسيكو مع فينيسيوس جونيور، لكن ليس بالضرورة أن يلعب كظهير أيمن، لأن راشفورد لاعب متحرك وقد يشارك في العمق أيضًا".
وتشهد الفترة الحالية تألق راشفورد في مختلف البطولات المحلية مع الفريق ويتصدر قائمة الهدافين في الشياطين الحمر، إذ ساهم بنسبة 50% من أهداف مانشستر يونايتد منذ بداية سنة 2023، مسجلا 10 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة.
بينما يملك برشلونة قوة هجومية كبيرة بقيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف المسابقة (14 هدفًا) ودفاعًا قويًا بوجود الأروغواياني رونالد أراوخو، وخلفه الحارس المخضرم تير شتيغن.
وأصبح رونالد أراوخو قطعة أساسية في تشكيلة برشلونة، ويتطور بشكل ملحوظ تحت قيادة تشافي منذ وصوله لتدريب البارسا، وكانت مباراته الأخيرة في مواجهة فياريال أبرز مثال على هذا التألق.
برشلونة يحلق حاليا في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد وللأخير مباراة إضافية.