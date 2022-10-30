برشلونة يزاحم ريال مدريد وتشيلسي على برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن برشلونة أحدث المهتمين بالتعاقد مع البرازيلي برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل، وأنه مستعد للقتال من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط.

وكان الدولي البرازيلي أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث قاد أداؤه في خط الوسط الفريق إلى المركز الرابع.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة حول اهتمامه من التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي إلى البرازيلي برونو غيمارايش.

وأضافت أن برشلونة يأمل في إغراء نيوكاسل من خلال تقديم عرض انتقال للاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وانضم برشلونة إلى منافسه التاريخي ريال مدريد وتشيلسي للتعاقد مع غيمارايش، الذي سرعان ما أصبح واحدا من أهم لاعبي خط الوسط في أوروبا.

وكان الفريق الكتالوني يحاول التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر، لكن تكلفة الصفقة المرتفعة غيرت رأي إدارة النادي.

وانضم غيمارايش إلى نيوكاسل في يناير الماضي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني من ليون، لكن هناك بالفعل عددا من الأندية الأوروبية الكبرى التي تتنافس للحصول على توقيعه.

في حين يأمل مشجعو نيوكاسل أن يبقى غيمارايش في النادي بعد أن قال إنه يريد أن يصبح أسطورة في النادي.

وقال غيمارايش: "تغيير البلد، وتغيير الدوريات، وفي عام إقامة كأس العالم أيضا، كان قرارا صعبا حقا".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه كان صحيحا. أنا سعيد جدًا. إنها خطوة مذهلة".

وتابع لاعب الوسط البرازيلي: "لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بصراحة، لم أكن أعتقد أبدا أنه يمكن أن يكون هذا جيدا. أنا فخور بما أقوم به، وبالنادي، لكنه كان خيارا صعبا".

وخلال 27 مباراة مع نيوكاسل سجل غيمارايش 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، إلى جانب قدراته في الفوز بالكرة والدفاع في خط الوسط.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن سعر اللاعب البرازيلي قد يرتفع أكثر إذا شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم.