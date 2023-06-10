رسميًا.. ريال مدريد يعلن عودة إبراهيم دياز حتى 2027

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا، عودة لاعبه إبراهيم دياز بعد انتهاء إعارته من فريق ميلان بعقد يمتد حتى عام 2027.

وكان دياز قد قضى المواسم الثلاثة الأخيرة معارًا لميلان وقدم مستويات مميزة مع الفريق الإيطالي.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، اليوم السبت: "يعلن النادي عن تنظيم حفل تقديم اللاعب إبراهيم دياز يوم الثلاثاء 13 يونيو الساعة 12:00 في مدينة ريال مدريد".

وأضاف: "سيعود دياز إلى صفوفنا بعقد جديد حتى 30 يونيو 2027، بعد فترة إعارته لمدة ثلاثة مواسم إلى ميلان الإيطالي".