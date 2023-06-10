رسميًا.. ريال مدريد يعلن عودة إبراهيم دياز حتى 2027
أعلن نادي ريال مدريد رسميًا، عودة لاعبه إبراهيم دياز بعد انتهاء إعارته من فريق ميلان بعقد يمتد حتى عام 2027.
وكان دياز قد قضى المواسم الثلاثة الأخيرة معارًا لميلان وقدم مستويات مميزة مع الفريق الإيطالي.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، اليوم السبت: "يعلن النادي عن تنظيم حفل تقديم اللاعب إبراهيم دياز يوم الثلاثاء 13 يونيو الساعة 12:00 في مدينة ريال مدريد".
وأضاف: "سيعود دياز إلى صفوفنا بعقد جديد حتى 30 يونيو 2027، بعد فترة إعارته لمدة ثلاثة مواسم إلى ميلان الإيطالي".
وتابع: "أصبح دياز في هذه الفترة لاعبًا أساسيًا في الفريق الإيطالي التاريخي، حيث حقق ميلان لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى في عام 2022 ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".
واختتم: "إبراهيم دياز لاعب في ريال مدريد منذ يناير 2019، وفاز بالفعل بلقب الدوري وكأس السوبر الإسباني مع نادينا، قبل إعارته إلى ميلان في سبتمبر 2020".
وسيكون دياز بديلًا لماركو أسينسيو الذي رحل عن "الميرنغي" مؤخرًا.
وفي موسمين مع ميلان نجح دياز في تسجيل 18 هدفًا وصناعة 15 آخرين خلال 124 مباراة، كما أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي.
وأصبح دياز ثالث تدعيمات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند وفران غارسيا لاعب رايو فايكانو.
ورحل عن ريال مدريد 4 لاعبين بنهاية تعاقدهم، وهم: كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإدين هازارد وماريانو دياز.