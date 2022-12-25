ليفاندوفسكي يتمنى اللعب إلى جوار ميسي قبل اعتزاله

أبدى روبرت ليفاندوفسكي، قائد بولندا ونجم برشلونة، رغبته في اللعب إلى جوار ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكتالوني وقائد الأرجنتين وبطل العالم، وذلك قبل اعتزاله.

وأجرى ليفاندوفسكي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قبل مغادرته على وارسو لقضاء فترة عيد الميلاد، قال خلالها في رده على سؤال بشأن رغبته باللعب إلى جوار ميسي "الأمر ليس بيدي. بالطبع، نرى أنه يلعب الآن كصانع ألعاب، وربما يسجل عددًا أقل من الأهداف ويمنح المزيد من التمريرات السحرية لزملائه في الفريق على الرغم من استمراره في هز الشباك، لكن بالمقارنة مع الأوقات الأخرى، فهو الآن لاعب كرة القدم الذي يحلم أي مهاجم باللعب بجانبه".

وأضاف قائد البرتغال عن الاستعداد لاستئناف الموسم مع برشلونة: "لدينا أسابيع قليلة للتحضير للمباراة القادمة، سيكون لدي أسبوعين إضافيين، لكن بقية الموسم سيكون صعبا للغاية مع موسم طويل جدًا، نبدأ في 31 ديسمبر الحالي وستكون المباراة الأخيرة في يونيو بالفعل، سيكون لدينا العديد من المباريات ولكن عليك أن تكون مستعدًا لهذا النوعية من الطرق الصعبة".

وتوقع ليفاندوفسكي فوز ميسي بالكرة الذهبية المقبلة، موضحا "بالطبع. ربما يكون هناك لاعب آخر يلعب مع نفس النادي ولكن هناك كأس عالم واحد فقط يقرر من سيفوز بها هذا الموسم ويحتل ليو الآن المركز الأول بالتأكيد بسبب ما حققه وهو ما يعني كل شيء بالنسبة له.. الآن يمكنه الاستمتاع بها".