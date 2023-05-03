سبورت: أوباميانغ وافق على العودة إلى برشلونة براتب منخفض

كشفت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة يسعى بقوة لإعادة ضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم تشيلسي الحالي، بشكل مجاني الصيف المقبل.

المهاجم الجابوني صاحب الـ33 عاما، يرتبط بعقد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2024، ولكن، هناك اتجاه داخل النادي اللندني لفسخ عقده بالتراضي والتعاقد مع مهاجم جديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن "أوباميانغ لا يفكر إلا في برشلونة، حيث لا يقضي وقتا جيدا في صفوف تشيلسي، رغم مشاركته أمس مع الفريق في مواجهة آرسنال، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه قبل استبداله بعد 45 دقيقة".

أوباميانغ شارك في 20 مباراة فقط مع تشيلسي في كافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.