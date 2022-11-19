أزبليكويتا: إسبانيا تسعى للتخلص من كوابيس آخر نسختين لكأس العالم

قال المدافع الإسباني الدولي سيزار أزبليكويتا، إن منتخب بلاده بطل العالم سابقا يتمنى نسيان ما تعرض له خلال نسختي كأس العالم لكرة القدم في عامي 2014 و2016 في الوقت الذي يملك فيه فرصة للانطلاق بكل قوة مجددا بتشكيلة جديدة تضم العديد من اللاعبين الشبان الواعدين.

وهيمنت إسبانيا على كرة القدم العالمية ما بين 2008 و2012 عندما فازت بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وببطولتي أوروبا 2008 و2012 لكنها ودعت نسخة كأس العالم 2014 في البرازيل من دور المجموعات ثم خرجت من دور الـ16 بعدها بأربعة أعوام في روسيا.

وغادر اللاعبون المخضرمون الفائزون بكأس العالم في 2010 المنتخب بعد ذلك فيما عدا لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، بينما اختار المدرب لويس إنريكي 14 لاعبا عمر كل منهم 25 عاما أو أقل.

وقال أزبليكويتا الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة للصحفيين قبل مباراة فريقه الأولى في النهائيات أمام كوستاريكا، الأربعاء المقبل، ضمن المجموعة الخامسة: "بالتأكيد لم تكن آخر تجربتين الأفضل بالنسبة لنا. أمامنا فرصة جديدة مع فريق شاب".

"الفارق الأكبر عن آخر نسختين في كأس العالم هو وجود بوسكيتس فقط من الفريق الفائز باللقب. علينا أن نتحد.. فكرة القدم تزداد تنافسا في كل يوم ونأمل في تحقيق نتائج أفضل من التجارب الأخيرة".