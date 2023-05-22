فينيسيوس يدخل في جدال مع رئيس رابطة الليغا ويتهم إسبانيا بالعنصرية.. ورئيس البرازيل يدعمه

وكتب فينيسيوس عبر تويتر بعد المباراة: "لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها".

وأضاف: "كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين".

"بلد جميل، رحب بي وأحببته، لكنه تقبل أن يصدر للعالم صورة الدولة العنصرية، أشعر بالأسف تجاه الإسبانيين الذين لا يتفقون معي، لكن اليوم في البرازيل أصبحت إسبانيا معروفة كبلد للعنصريين".

وتابع: "أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيدا".

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطلب كل اللقطات المتاحة للتحقيق في الواقعة.

وأضافت في بيان: "إذا حددنا أي جريمة كراهية سنتخذ الإجراء القانوني المناسب".