ما قصة الـ80 مليون يورو التي يريدها بيكيه من برشلونة؟

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن قرار بيكيه بالاعتزال فاجأ قادة النادي أيضًا، حيث كان ينتهي عقده مع النادي في يونيو 2024.

ولذلك فإن قرار اعتزال بيكيه لم يكن متفقًا عليه مسبقًا، لذا فإن أحد الأمور المجهولة الآن هو معرفة ما سيحدث لكل الأموال التي يدين بها له برشلونة، بالإضافة إلى ما يجب أن يحصل عليه لبقية هذا الموسم.

ولطالما كانت الأرقام المتعلقة بما يكسبه بيكيه مثيرة للجدل، وبالتحديد المبالغ التي يريدها اللاعب من النادي بسبب تأجيل الرواتب بعد جائحة كورونا.