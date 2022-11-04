ما قصة الـ80 مليون يورو التي يريدها بيكيه من برشلونة؟
تحدثت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن مبلغ الـ80 مليون يورو التي يريدها جيرارد بيكيه من برشلونة.
وكان بيكيه قد أعلن أمس الخميس اعتزاله بشكل نهائي، على أن تكون مباراة برشلونة أمام ألميريا غدا السبت الأخيرة له.
ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن قرار بيكيه بالاعتزال فاجأ قادة النادي أيضًا، حيث كان ينتهي عقده مع النادي في يونيو 2024.
ولذلك فإن قرار اعتزال بيكيه لم يكن متفقًا عليه مسبقًا، لذا فإن أحد الأمور المجهولة الآن هو معرفة ما سيحدث لكل الأموال التي يدين بها له برشلونة، بالإضافة إلى ما يجب أن يحصل عليه لبقية هذا الموسم.
ولطالما كانت الأرقام المتعلقة بما يكسبه بيكيه مثيرة للجدل، وبالتحديد المبالغ التي يريدها اللاعب من النادي بسبب تأجيل الرواتب بعد جائحة كورونا.
وأوضحت "سبورت" أنه إذا كان قرار اعتزال بيكيه من جانب واحد، كما هو مفهوم، فمن المفترض أيضًا أن "يسامح" بيكيه في هذه المبالغ، كما يحدث عندما يقرر المدرب الاستقالة ولم يتم فصله من مهامه.
وهناك أيضًا احتمال، أن يتصل جيرارد بيكيه بالنادي ويتفاوض بشأن شروط رحيله.
وعلى أي حال، لا يبدو أنه سيحصل على كل ديونه على برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعيشه النادي حيث اضطرت إدارة الرئيس خوان لابورتا لتفعيل 4 رافعات اقتصادية في الصيف الماضي.
وتدرج بيكيه، الذي يبلغ حاليا 35 عاما، في فئات برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2004، ولعب معارا من النادي الإنجليزي لريال سرقسطة موسم 2006/2007، قبل أن يعود لبرشلونة صيف 2008.
وكان بيكيه أحد عناصر الجيل التاريخي لبرشلونة الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، مع بيب غوارديولا، والخماسية موسم 2014/2015 مع لويس إنريكي.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بيكيه شارك في 615 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة سجل فيها 53 هدفا وصنع 15.
وكان من أبرز الإنجازات له مع الفريق الفوز بـ8 ألقاب في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و7 في كأس إسبانيا.