إنفانتينو يدعم فينيسيوس ويشدد على ضرورة تطبيق بروتوكول "فيفا" ضد العنصرية

أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بيانا يقدم خلاله دعمه الكامل لفينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضد العبارات العنصرية التي صدرت ضده أمس خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وقال إنفانتينو، في البيان الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم الاثنين: "كل التضامن مع فينيسيوس، لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، والفيفا يقف مع جميع اللاعبين الذين يجدون أنفسهم بمثل هذه الوضعيات. ما حدث بالمباراة بين فالنسيا وريال مدريد يُظهر أن هذه يجب أن تكون هي قضيتنا".