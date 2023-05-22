إنفانتينو يدعم فينيسيوس ويشدد على ضرورة تطبيق بروتوكول "فيفا" ضد العنصرية
أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بيانا يقدم خلاله دعمه الكامل لفينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضد العبارات العنصرية التي صدرت ضده أمس خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.
وقال إنفانتينو، في البيان الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم الاثنين: "كل التضامن مع فينيسيوس، لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، والفيفا يقف مع جميع اللاعبين الذين يجدون أنفسهم بمثل هذه الوضعيات. ما حدث بالمباراة بين فالنسيا وريال مدريد يُظهر أن هذه يجب أن تكون هي قضيتنا".
كما أكد رئيس فيفا في بيانه ضرورة التزام الحكام بتطبيق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص هذه الحوادث، وأبرزها توقف المباراة، ثم مغادرة اللاعبين، والمذيع الداخلي يخبر الجمهور بأن المباراة ستتوقف إذا استمر الهجوم، وثالثا استكمال المباراة، وفي حالة تكرار الهجوم يتم منح الفوز للفريق المنافس.
واختتم بيانه: "من الواضح أن قول هذا أسهل من فعله، لكننا بحاجة إلى القيام به ونحتاج إلى دعمه من خلال التعلم".
وتعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني، أمس الأحد، التي خسرها الملكي بهدف نظيف.
ودخل فينيسيوس في مشادة مع الجماهير ولاعبي فالنسيا قبل أن ينتهي الأمر بطرده بعد التعرض لبطاقة حمراء.
وكتب فينيسيوس على تويتر تعليقا على الأمر: "لم تكن تلك هي المرة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة. العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني".
وأضاف: "تعتقد المسابقة أن هذا أمر طبيعي، والاتحاد يفعل الأمر نفسه ويشجع المنافسين على ذلك".
وشدد اللاعب البرازيلي: "آسف جدا ولكن تلك البطولة التي كانت ملكا لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، اليوم يمتلكها عنصريون".
أما عن إسبانيا فقال فينيسيوس: "دولة جميلة رحبت بي وأحبها ولكنها وافقت على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم، مع اعتذاري للإسبان غير المتفقين على ذلك، ولكن اليوم في البرازيل تُعرف إسبانيا بالبلد العنصري".
واختتم فينيسيوس: "للأسف لا أمتلك دفاعا عما يحدث لي كل أسبوع. مستمر حتى النهاية ضد العنصريين".