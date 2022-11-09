ليفاندوفسكي يتهم الحكم بأنه "مُخدر" بعد طرده في مباراة برشلونة وأوساسونا (فيديو)
التقطت عدسات رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشارة يبدو أن بها اتهام من قبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، لحكم مباراة فريقه ضد أوساسونا، بعدما قام بطرده، إثر تدخله القوي مع لاعب الخصم، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الثلاثاء، في الدوري الإسباني.
ووفقا للفيديو المتداول فقام ليفاندوفسكي بالإشارة إلى أنفه أكثر من مرة، وهو ما اعتبرها البعض كأنه يقول بأن الحكم "مُخدر" أو غير مدرك ما يفعله.
وفسر البعض أيضا الحركة التي قام بها ليفاندوفسكي عند طرده نحو الحكم مانزانو بأنها تعني في ألمانيا التكبر والغرور.
وحصل روبرت ليفاندوفسكي على بطاقة صفراء في الدقيقة 11، قبل أن يظفر بالبطاقة الثانية في الدقيقة 31 بعد تدخله العنيف على لاعب أوساسونا، دافيد غارسيا، ليُطرد من المباراة.
ويضطر برشلونة في الوقت الحالي إلى اللعب بـ10 لاعبين فقط، مع العلم أنه متأخر في النتيجة بهدف دون رد.
وبعد مرور 13 جولة، لم يحصل فيها ليفاندوفسكي على أية بطاقة، حصل في مباراة اللية على بطاقتين متتاليتين، ليتلقى الطرد الأول له في الموسم.
وذكرت تقارير أن حكم مباراة برشلونة وأوساسونا، جيل مانزانو، سبق وأن طرد 3 من لاعبي برشلونة: ليونيل ميسي، نيمار، لويس سواريز، بخلاف ليفاندوفسكي.