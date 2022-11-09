ليفاندوفسكي يتهم الحكم بأنه "مُخدر" بعد طرده في مباراة برشلونة وأوساسونا (فيديو)

التقطت عدسات رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشارة يبدو أن بها اتهام من قبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، لحكم مباراة فريقه ضد أوساسونا، بعدما قام بطرده، إثر تدخله القوي مع لاعب الخصم، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

ووفقا للفيديو المتداول فقام ليفاندوفسكي بالإشارة إلى أنفه أكثر من مرة، وهو ما اعتبرها البعض كأنه يقول بأن الحكم "مُخدر" أو غير مدرك ما يفعله.

وفسر البعض أيضا الحركة التي قام بها ليفاندوفسكي عند طرده نحو الحكم مانزانو بأنها تعني في ألمانيا التكبر والغرور.