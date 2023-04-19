توني كروس يحسم موقفه بشأن مفاوضات تمديد عقده مع ريال مدريد
علق الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على المفاوضات الجارية مع مسؤولي الميرنغي بشأن تمديد تعاقده.
وينتهي العقد الحالي لكروس مع الميرنغي في صيف 2023، وظل اللاعب الألماني يفكر طويلًا في التجديد لموسم آخر أو إعلان اعتزاله لكرة القدم.
وكانت صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن كروس قد وافق على توقيع عقد جديد لمدة موسم إضافي حتى 2024.
وقال كروس في تصريحات إعلامية عقب مباراة فريقه ضد تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء: "كل شيء يسير في الطريق الصحيح، لكني أيضًا أحترم ما يريده النادي، كيف ومتى يتواصل، هناك علاقة جيدة بيننا على مر السنين".
وأضاف: "تم مناقشة هذه القضية بالفعل منذ فترة، كانت هناك ثقة مطلقة من كلا الجانبين، من الناحية النظرية يمكنني التوقيع مع فريق آخر اعتبارًا من الـ1 من يناير الماضي، لكننا لم نتطرق لهذا الأمر، هناك الكثير من الثقة، على الأرجح سيستمر الأمر على هذا النحو لفترة مقبلة".
وجهزت إدارة ريال مدريد العقد الجديد لكروس منذ أشهر ماضية بالفعل، وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة.
كروس وقع لريال مدريد قبل 9 سنوات قادمًا من بايرن ميونخ.
وتوج كروس بـ19 لقبًا مع ريال مدريد وحقق خلال الـ 9 سنوات جميع البطولات الممكنة إلا كأس ملك إسبانيا، والذي سيلعب مباراته النهائية في الشهر المقبل ضد أوساسونا.
ولعب كروس 405 مباريات بقميص ريال مدريد وسجل خلالها 27 هدفًا وصنع 88.
صاحب الـ 33 عامًا شارك خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة خمسة أهداف.