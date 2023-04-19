توني كروس يحسم موقفه بشأن مفاوضات تمديد عقده مع ريال مدريد

علق الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على المفاوضات الجارية مع مسؤولي الميرنغي بشأن تمديد تعاقده.

وينتهي العقد الحالي لكروس مع الميرنغي في صيف 2023، وظل اللاعب الألماني يفكر طويلًا في التجديد لموسم آخر أو إعلان اعتزاله لكرة القدم.

وكانت صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن كروس قد وافق على توقيع عقد جديد لمدة موسم إضافي حتى 2024.

وقال كروس في تصريحات إعلامية عقب مباراة فريقه ضد تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء: "كل شيء يسير في الطريق الصحيح، لكني أيضًا أحترم ما يريده النادي، كيف ومتى يتواصل، هناك علاقة جيدة بيننا على مر السنين".

وأضاف: "تم مناقشة هذه القضية بالفعل منذ فترة، كانت هناك ثقة مطلقة من كلا الجانبين، من الناحية النظرية يمكنني التوقيع مع فريق آخر اعتبارًا من الـ1 من يناير الماضي، لكننا لم نتطرق لهذا الأمر، هناك الكثير من الثقة، على الأرجح سيستمر الأمر على هذا النحو لفترة مقبلة".