من هو أليكس غاريدو جوهرة برشلونة الجديدة؟

لفت أليكس غاريدو، لاعب برشلونة الشاب، الذي دفع به تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، بالدقيقة الـ84 من عمر مباراة البارسا ضد إلتشي، خلال المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، في الليغا، الأنظار إليه بشدة.

وبمشاركة أليكس غاريدو فاز برشلونة على إلتشي، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وشارك غاريدو بدلًا من أنسو فاتي الذي سجل هدف البارسا الثاني خلال الدقيقة الـ56.

وغاريدو يعد واحدًا من أبرز مواهب أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، وظهر في أكثر من مناسبة في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة تشافي، قبل أن يحصل على فرصته الأولى مع البلوغرانا في ملعب إلتشي، مساء السبت.

ويبلغ اللاعب الإسباني الشاب، من العمر 19 عامًا، ومرتبط مع الفريق بعقد ينتهي في يونيو المقبل، وشارك بالفعل مع منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عامًا في مباراتين.