ميسي: غوارديولا تسبب في ضرر كبير لكرة القدم.. الجميع أراد تقليد طريقته (فيديو)
أشاد ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين والهداف التاريخي لبرشلونة ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي، بمدربه السابق بيب غوارديولا وطريقته في رؤية كرة القدم، مؤكدا أنه تسبب في ضرر كبير للعبة لأن الجميع أراد تقليد طريقته.
وقال ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، خلال مقابلته مع خورخي فالدانو في محطة "موفيستار" الإسبانية، وهو يضحك: "لقد تسبب غوارديولا في ضرر كبير لكرة القدم.. الجميع أراد تقليد طريقته في اللعب بدا الأمر وكأنه سهل".
وأضاف: "لقد ظهر كثير من المدربين يحاولون تقليده.. ما فعله برشلونة في عهده صعب أن يتكرر فهو يلزمه نوعية محددة من اللاعبين تمتلك كثيرا من الجودة في التمرير".
وشدد ميسي: "بيب هو أفضل مدرب دربني على الإطلاق، كل شيء يخطط له ينتهي دائمًا كما قال، بمرور الوقت تدرك أن ما قمنا به في برشلونة كان فريدًا من نوعه وسيبقى خالدًا للأبد".
وحقق غوارديولا العديد من الألقاب مع برشلونة خلال فترة تألق ميسي قبل أن ينتقل إلى تدريب بايرن ميونخ ومنه إلى مانشستر سيتي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات في آخر خمس سنوات، ويرى أن بقاءه على رأس الإدارة الفنية لحامل لقب الدوري الممتاز سيكون الأطول له مع أي فريق خلال مسيرته التدريبية.
لكن المدرب الإسباني المخضرم رغم ذلك تجنب التطرق لأي تفاصيل تتعلق بمستقبله مع النادي بعد انتهاء عقده الحالي في 2023.
ومنذ توليه تدريبه في 2016 قاد غوارديولا (51 عاما) سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات وبكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أربع مرات وبكأس إنجلترا مرة واحدة، وسينتهي عقده الحالي مع النادي في الصيف المقبل.
واختتم سيتي الدوري الممتاز قبل فترة التوقف الدولية بالهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام برنتفورد، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي متأخرا بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر وبطل الشتاء.
وعن مشاركته في كأس العالم للمرة الخامسة، قال ميسي في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "أشعر بالكثير من أوجه التشابه بين هذه المجموعة ومجموعة 2014 التي بلغت النهائي. يبدو الأمر مشابهًا جدًا لي في هذا الجانب. التشكيلة والقوة الذهنية أعتقد أنها مهمة للغاية".
وأردف: "أعتقد أنني تعلمت كيف أبدأ كأس العالم بشكل جيد والفوز بالمباراة الأولى، وأعتقد أنها أساسية وتمنحنا الأفضلية في باقي البطولة".