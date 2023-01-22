ترتيب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يعود لطريق الانتصارات على حساب بلد الوليد
سجل أنطوان غريزمان هدفا وأرسل تمريرة حاسمة في عودة أتلتيكو مدريد إلى طريق الانتصارات بالفوز 3-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.
ومنحت أهداف غريزمان وألفارو موراتا وماريو هيرموسو في الشوط الأول الفوز لأتلتيكو صاحب المركز الرابع للمرة الثانية في آخر سبع مباريات في الدوري، في حين أن الهزيمة الخامسة على التوالي لبلد الوليد تركته فوق منطقة الهبوط في المركز 17.
ويتأخر أتلتيكو بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين وسيلاقي خيتافي، غدا الأحد.
وسيطر فريق المدرب دييغو سيميوني على المباراة بعد أن سجل جميع أهدافه الثلاثة في غضون 10 دقائق.
وهيأ غريزمان الكرة لموراتا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 18 بلمسة ذكية، قبل أن يسجل غريزمان بنفسه هدفا رائعا بكعب القدم.
كما شارك الفرنسي بقوة في الهدف الثالث، حيث أرسل الكرة لهيرموسو من ركلة حرة.
وتصدى جوردي ماسيب حارس بلد الوليد لضربة رأس من هيرموسو في الدقيقة 28، لكن الكرة التي ارتدت إليه سقطت عند قدميه ليهز مدافع أتلتيكو الشباك.
وقال هيرموسو لمنصة دازن: "عرفنا أهمية المباراة والحصول على النقاط الثلاث ومواصلة القتال. الهدف هو الاستمرار في التقدم كل يوم وتعديل الأمور.
"كنا نصنع الفرص لكننا لم نتمكن من الفوز. أردنا الوصول لهذا الشعور بإمتاع أنفسنا والتسجيل في وقت مبكر والشعور بالراحة. أعتقد أننا حصلنا على ذلك اليوم.
"يعرف الفريق ما نحتاجه ونريده. في الشوط الثاني، كنا بحاجة إلى أن نكون أقوياء".
وتراجع إيقاع المباراة قليلا في الشوط الثاني مع عودة أتلتيكو للدفاع، بينما ضغط بلد الوليد المحبط من أجل تسجيل هدف لكنه لم يتمكن من اختراق منافسه.