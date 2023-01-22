ترتيب الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يعود لطريق الانتصارات على حساب بلد الوليد

سجل أنطوان غريزمان هدفا وأرسل تمريرة حاسمة في عودة أتلتيكو مدريد إلى طريق الانتصارات بالفوز 3-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

ومنحت أهداف غريزمان وألفارو موراتا وماريو هيرموسو في الشوط الأول الفوز لأتلتيكو صاحب المركز الرابع للمرة الثانية في آخر سبع مباريات في الدوري، في حين أن الهزيمة الخامسة على التوالي لبلد الوليد تركته فوق منطقة الهبوط في المركز 17.

ويتأخر أتلتيكو بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين وسيلاقي خيتافي، غدا الأحد.