الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا
ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.
ويلتقي المتأهل من برشلونة وريال مدريد مع فريق أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، والذي صعد على حساب أتلتيك بلباو.
فوز برشلونة سيقربه من حصد الثلاثية المحلية، بعد التتويج بكأس السوبر، إذ يتصدر أيضًا منافسات الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.
ويفتقد برشلونة، جهود كل من فرانكي دي يونغ، وبيدري، وأندرياس كريستنسن وعثمان ديمبلي.
أما في ريال مدريد، فقد تأكد غياب فيرلاند ميندي، مع شكوك بشأن مشاركة أنطونيو روديغر وماريانو دياز.
ويعد هذا رابع كلاسيكو يخوضه الفريقان هذا العام، وحقق المدير الفني تشافي هيرنانديز الفوز في آخر 3 مواجهات.
وعادل تشافي بهذه الطريقة ثاني أفضل سلسلة انتصارات في "الكلاسيكو" للبارسا بواقع ثلاث مرات تواليًا في أعوام 1976 و1983 و2012.
موعد المباراة والقناة الناقلة
من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة SSC1 HD، بتعليق فهد العتيبي.