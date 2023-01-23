كريم بنزيما نجم ريال مدريد
كريم بنزيما نجم ريال مدريد
إسبانيا

صحف رياضية: كريم بنزيما يعطي أجنحة لريال مدريد.. لامبارد في أزمة ويوفنتوس لا يموت أبدا

فوز ريال مدريد وبرشلونة في الليغا، و"هاتريك" هالاند مع مانشستر سيتي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: هالاند.. مسار 50 هدفا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "أحياء جدا".

الصحيفة اهتمت بتسجيل إرلينغ هالاند هاتريك جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "هالاند.. مسار 50 هدفا".

كما تناولت الصحيفة فوز برشلونة على خيتافي 1-0 وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: "بيدري يقرر".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: بنزيما يعطي أجنحة لريال مدريد

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على خيتافي 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "برشلونة يواصل تقدمه بفوز صعب على خيتافي".

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 2-0، وكتبت: "بنزيما يعطي أجنحة لريال مدريد".

كما اهتمت بقضية البرازيلي داني ألفيس، وكتبت: "ألفيس: الكاميرات تشكك في روايته".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: اللكمات تنقذ ريال مدريد

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على خيتافي 1-0 والاستمرار في صدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، وكتبت: "بيدري يحصل على الذهب".

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 2-0، وكتبت: "اللكمات تنقذ ريال مدريد".

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على مانشستر يونايتد 3-2، ومانشستر سيتي على وولفرهامبتون 3-0، وكتبت: "المتصدر يحسم الفوز في الدقيقة 90.. ومانشستر سيتي يفوز بهاتريك هالاند".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: برشلونة بالحد الأدنى

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-0 على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "أسود".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على خيتافي 1-0، وكتبت: "برشلونة بالحد الأدنى".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: فرانك لامبارد في أزمة

ركزت الصحيفة على فوز آرسنال على مانشستر يونايتد 3-2 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "أشاد ميكيل أرتيتا بفريقه آرسنال الاستثنائي الذي أرسل إشارات قوية من أجل اللقب عبر الفوز على مانشستر يونايتد".

الصحيفة اهتمت بفرانك لامبارد مدرب إيفرتون، وكتبت: "فرانك لامبارد في أزمة".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: لانس عالٍ وقوي

ركزت الصحيفة على تأهل لانس للدور القادم من كأس فرنسا بعد الفوز على ستاد بريست 3-1، وكتبت: "لانس عالٍ وقوي".

كما اهتمت بمباراة بايس ديك أسل وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا، وكتبت: "حفل ليلة الاثنين".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

لاغازيتا ديللو سبورت: غضب يوفنتوس

ركزت الصحيفة على يوفنتوس والتعادل أمام أتلانتا 3-3، وكتبت: "غضب يوفنتوس: يقاتل في الملعب وفي المحاكم".

الصحيفة اهتمت بالمدافع سكرينيار، قائد إنتر ميلان، وكتبت: "إنتر ميلان: القائد يهرب".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت

توتوسبورت: يوفنتوس لا يموت أبدا

تطرقت الصحيفة للحديث عن يوفنتوس والتعادل أمام أتلانتا 3-3، وعنونت: "يوفنتوس لا يموت أبدا"، رد فعل مع الفخر على القرار اللعين -15 نقطة: اللاعبون يقاتلون مرتين ضد أتالانتا السوبر ويعيدون اكتشاف جودتهم.

غلاف صحيفة توتوسبورت
غلاف صحيفة توتوسبورت
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

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