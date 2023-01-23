صحف رياضية: كريم بنزيما يعطي أجنحة لريال مدريد.. لامبارد في أزمة ويوفنتوس لا يموت أبدا

ركزت الصحيفة على فوز آرسنال على مانشستر يونايتد 3-2 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "أشاد ميكيل أرتيتا بفريقه آرسنال الاستثنائي الذي أرسل إشارات قوية من أجل اللقب عبر الفوز على مانشستر يونايتد".
الصحيفة اهتمت بفرانك لامبارد مدرب إيفرتون، وكتبت: "فرانك لامبارد في أزمة".
غلاف صحيفة ذا صن
ليكيب: لانس عالٍ وقوي
ركزت الصحيفة على تأهل لانس للدور القادم من كأس فرنسا بعد الفوز على ستاد بريست 3-1، وكتبت: "لانس عالٍ وقوي".
كما اهتمت بمباراة بايس ديك أسل وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا، وكتبت: "حفل ليلة الاثنين".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديللو سبورت: غضب يوفنتوس
ركزت الصحيفة على يوفنتوس والتعادل أمام أتلانتا 3-3، وكتبت: "غضب يوفنتوس: يقاتل في الملعب وفي المحاكم".
الصحيفة اهتمت بالمدافع سكرينيار، قائد إنتر ميلان، وكتبت: "إنتر ميلان: القائد يهرب".
غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
توتوسبورت: يوفنتوس لا يموت أبدا
تطرقت الصحيفة للحديث عن يوفنتوس والتعادل أمام أتلانتا 3-3، وعنونت: "يوفنتوس لا يموت أبدا"، رد فعل مع الفخر على القرار اللعين -15 نقطة: اللاعبون يقاتلون مرتين ضد أتالانتا السوبر ويعيدون اكتشاف جودتهم.