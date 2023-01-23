صحف رياضية: كريم بنزيما يعطي أجنحة لريال مدريد.. لامبارد في أزمة ويوفنتوس لا يموت أبدا

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على خيتافي 1-0 والاستمرار في صدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، وكتبت: "بيدري يحصل على الذهب".

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 2-0، وكتبت: "اللكمات تنقذ ريال مدريد".

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على مانشستر يونايتد 3-2، ومانشستر سيتي على وولفرهامبتون 3-0، وكتبت: "المتصدر يحسم الفوز في الدقيقة 90.. ومانشستر سيتي يفوز بهاتريك هالاند".