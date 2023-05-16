مودريتش: فينيسيوس جودته استثنائية..  ومع ريال مدريد لا يمكنك توقع ما سيحدث

وأضاف: "لقد حققنا العديد من الألقاب هنا في ريال مدريد، وكل لقب حققناه هنا يعني الكثير، ولا يمكنك الفوز في كل مباراة، لكن هدفنا هو أن نفعل ذلك، وتعرضنا للعديد من المواقف الصعبة وتمكننا من تخطيها".

وتابع: "نحن في ريال مدريد لدينا إيمان كبير في كل مباراة، وثقة في شخصيتنا التي تميزنا، ومنذ اليوم الأول وأنا أرى هذه الثقة في جميع اللاعبين، وأتمنى أن ننجح، غدًا، ونصل إلى النهائي".

كما تحدث عن زملائه بالفريق، قائلًا: "كامافينغا لاعب رائع، وأظهر إمكانياته منذ أن جاء إلينا، وأينما يضعه المدرب يقدم مستوى رائعًا، إنه شخص ممتاز ويسعى للتطور، وتحسن كثيرًا منذ اليوم الأول له هنا".

وأردف مودريتش: "فينيسيوس جونيور جودته استثنائية، ومنذ اليوم الأول أظهر إمكانياته وجودته، كذلك رودريغو، وكرة القدم التي يلعبانها رائعة، ويكافحان معنا ويقودان الفريق في الهجوم".