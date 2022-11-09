تقرير: ديباي طلب الرحيل عن برشلونة في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة "إكسبريس"، على أن الهولندي ممفيس ديباي، نجم برشلونة، تقدم بطلب لفسخ تعاقده والرحيل مجانًا عن الفريق خلال شهر يناير المقبل.

وينتهي تعاقد ديباي، البالغ 28 عامًا، مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، ولم يشارك بشكل أساسي، منذ التعاقد مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

وقالت الصحيفة، إن مانشستر يونايتد وتوتنهام مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب، في حالة رحيله مجانًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيوافق على رحيل ديباي خلال شهر يناير لسببين، الأول هو توفير راتبه، والثاني هو إفساح المجال أمام ضم لاعب آخر يستفيد منه الفريق.