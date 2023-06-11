تقرير: أنسو فاتي يرفض الرحيل عن نادي برشلونة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن أنسو فاتي، نجم فريق برشلونة، لديه إصرار كبير على الاستمرار مع الفريق الكتالوني الموسم المقبل، رافضًا خطط ناديه بوضعه في سوق الانتقالات الحالي.
وكانت صحيفة "آس"، قالت، أمس السبت، إن برشلونة قد قرر الاستغناء عن فاتي وأبلغ وكيله، خورخي مينديز، بذلك لكن اللاعب لا يوافق على هذا الأمر.
ويمتلك فاتي عقدًا مع "البلوغرانا" حتى يونيو 2027 ويريد الاستمرار بقميص الفريق الموسم المقبل مهما كانت الصعوبات، وفقًا لما ذكره تقرير "موندو"، اليوم الأحد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "برشلونة يرغب بالفعل في رحيل فاتي للحصول على مبالغ مادية تساعده في تمويل صفقات أخرى طلبها المدرب، تشافي هيرنانديز، لكنَّ هناك إصرارًا من اللاعب على الاستمرار مع فشل وكيله، بإقناعه بأن الحل الأفضل هو البحث عن نادٍ جديدٍ ليحصل على فرصة المشاركة بالمباريات".
وأوضح التقرير: "يشعر فاتي بأنه لديه القدرة على تسجيل الكثير من الأهداف مقارنة بالعديد من المهاجمين المتواجدين في صفوف برشلونة باستثناء، روبرت ليفاندوفسكي، مع فشل النادي في استعادة ليونيل ميسي والذي انتقل إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي".
وأكدت الصحيفة، أن "فاتي أيضًا لا يفضل الانتقال إلى فريق وولفرهامبتون في الموسم المقبل، الذي يسعى النادي الكتالوني لإبرام صفقة تبادلية معه تتضمن فاتي مقابل ضم روبن نيفيز في خط الوسط".
وأبدت سابقًا عدة أندية رغبتها في ضم فاتي، مثل: بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، ولكن بسبب ندرة مشاركاته مع برشلونة انخفض هذا الاهتمام.
ويستهدف برشلونة بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى المالية للنادي أن يبيع مجموعة من اللاعبين كي يدر أموالًا كثيرة تساعده في رحلة تخفيض الديون والتعاقد مع أسماء جديدة.