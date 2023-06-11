تقرير: أنسو فاتي يرفض الرحيل عن نادي برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن أنسو فاتي، نجم فريق برشلونة، لديه إصرار كبير على الاستمرار مع الفريق الكتالوني الموسم المقبل، رافضًا خطط ناديه بوضعه في سوق الانتقالات الحالي.

وكانت صحيفة "آس"، قالت، أمس السبت، إن برشلونة قد قرر الاستغناء عن فاتي وأبلغ وكيله، خورخي مينديز، بذلك لكن اللاعب لا يوافق على هذا الأمر.

ويمتلك فاتي عقدًا مع "البلوغرانا" حتى يونيو 2027 ويريد الاستمرار بقميص الفريق الموسم المقبل مهما كانت الصعوبات، وفقًا لما ذكره تقرير "موندو"، اليوم الأحد.