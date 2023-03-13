"آس" تكشف تفاصيل أول اجتماع بين ريال مدريد وبيلينغهام

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أول اجتماع رسمي يجمع بين أحد مسؤولي نادي ريال مدريد، وجود بيلينغهام، نجم بروسيا دورتموند، تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام بعقد مع دورتموند حتي يونيو 2025، لكنه يدخل دائرة اهتمام كل من ريال مدريد وليفربول لضمه الصيف المقبل.

ووفقا لما ذكرته "آس"، اليوم الاثنين، فإن "مبعوثا من ريال مدريد التقى اللاعب في ألمانيا. والوفد المرافق بهدف تقوية العلاقات ومحاولة تمهيد الطريق لتوقيع مستقبلي، حيث يعد التعاقد مع بيلينغهام أولوية بالنسبة لريال مدريد، كما أن اللاعب يعتبر هدفا أساسيا لتجديد خط وسط الميرنغي".