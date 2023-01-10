تيباس يصدم بيكيه بعد تقارير عن رغبته في العودة من الاعتزال واللعب لفريق أندورا

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا الإسبانية، أنه من المستحيل على جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، أن يلعب لنادي أندورا الذي يملكه خلال هذا الموسم.

واعتزل اللاعب المدافع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مسيرة حافلة بالألقاب، وذلك قبل فترة التوقف خلال كأس العالم الأخيرة في قطر.

وقال بيكيه، البالغ عمره 35 عاما، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أنهى مسيرة في برشلونة استمرت 14 عاما عقب عودته من مانشستر يونايتد في 2008.

ويملك بيكيه فريق أندورا، لكن تيباس كان صريحًا وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة AS: "من المستحيل على بيكيه أن يكون قادرًا على اللعب مع أندورا هذا الموسم، سنرى ما سيحدث في المستقبل وذلك في ظل اكتمال تشكيلة أندورا".

ويحتل أندورا المركز التاسع في دوري الدرجة الثانية برصيد 32 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن إيبار المتصدر.