تيباس يصدم بيكيه بعد تقارير عن رغبته في العودة من الاعتزال واللعب لفريق أندورا
أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا الإسبانية، أنه من المستحيل على جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، أن يلعب لنادي أندورا الذي يملكه خلال هذا الموسم.
واعتزل اللاعب المدافع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مسيرة حافلة بالألقاب، وذلك قبل فترة التوقف خلال كأس العالم الأخيرة في قطر.
وقال بيكيه، البالغ عمره 35 عاما، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أنهى مسيرة في برشلونة استمرت 14 عاما عقب عودته من مانشستر يونايتد في 2008.
ويملك بيكيه فريق أندورا، لكن تيباس كان صريحًا وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة AS: "من المستحيل على بيكيه أن يكون قادرًا على اللعب مع أندورا هذا الموسم، سنرى ما سيحدث في المستقبل وذلك في ظل اكتمال تشكيلة أندورا".
ويحتل أندورا المركز التاسع في دوري الدرجة الثانية برصيد 32 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن إيبار المتصدر.
وكان بيكيه من أفضل لاعبي قلب الدفاع في جيله وحصد 35 بطولة خلال مسيرته التي استمرت 18 عاما بينها لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا مع إسبانيا.
وفاز بتسعة ألقاب للدوري في إسبانيا وإنجلترا وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا إضافة للقبي كأس العالم وبطولة يورو 2008 و2012.
وقال تيباس، المنغمس في الميركاتو الشتوي، إنه لن يكون هناك بالتأكيد الكثير من الصفقات هذا العام، موضحا "لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الانتقالات لأنه لم يكن هناك تغيير كبير في إيرادات المباريات لتكون الأندية قادرة على القيام بصفقات جديدة".
وأضاف: "نحن ندافع عن الأندية التي توازن في نفقاتها وعائداتها لأنه استقرار للصناعة وحماية جميع الوظائف. أعتقد أن قواعدنا هي الصحيحة. إذا استمرت الخسائر سينتهي بك الأمر إلى الإغلاق، كما هو الحال في أي قطاع".