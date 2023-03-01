أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة برشلونة في كلاسيكو الكأس.. وأهمية بنزيما وفينيسيوس
تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة نظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، غدًا الخميس.
وقال أنشيلوتي: "يجب أن تتحلى بالشخصية والشجاعة في مباريات مثل الكلاسيكو، فهي لها أهمية خاصة وهي تقربنا من النهائي وعلينا أن نقدم كل ما لدينا للفوز بها".
وعن كونها أول مباراة بعد خسارة السوبر في السعودية، قال: "كنا نفتقر للالتزام والقوة، لا أعتقد أننا سنقع في الأخطاء نفسها التي حدثت في تلك المباراة، أمامنا مواجهة مهمة للغاية ونحن قريبون من الفوز ببطولة مهمة بالنسبة لنا، لكن مباراة الغد ليست حاسمة ورغم ذلك قد تمنحنا ميزة قبل الإياب".
وعن أهمية فينيسيوس جونيور ومواجهة جديدة أمام أراوخو، بين أنه " أحد أهم وأفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، من الطبيعي الاعتماد عليه لقيادة الهجوم، لكنه سيواجه مدافعا قويا مثل أرواخو، أتمنى أن يتفوق فينيسيوس عليه وأتوقع أن نشاهد مواجهة مثيرة بينهما".
وقال خلال حديثه عن كريم بنزيما وأهميته للفريق:" أشكره على كل ما يقدمه للفريق، لقد أسهم بقوة في فوزنا بالألقاب في العام الماضي، كذلك في العام الحالي، وجود كريم معنا يعني أننا أقرب للفوز بالبطولات".
وبسؤاله عن إمكانية لعب الفريق دون الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش في الكلاسيكو؟"، أجاب: "من الممكن، أن يكون كروس خارج التشكيل الأساسي لإراحته وربما يلعب بسبب شخصيته وشجاعته، لأن هذا ما تحتاجه تلك المباريات، علينا تحليل المباراة جيدًا قبل استبعاد لاعبين بهذا المستوى من الفريق، في الحقيقة بعد مرور 8 أشهر لا أعرف من سيبدأ في التشكيل بعد، كل مباراة لها تحليلاتها الخاصة".
وعن طموحات الفريق هذا الموسم: "عندما نقترب من بطولة، تكون الطموحات مرتفعة بكل تأكيد، نحن قريبون للغاية من لقب كأس ملك إسبانيا، نحن في وضع ليس أفضل من الموسم الماضي، لكننا مستمرون في المنافسة على كل البطولات، لنرى ما إذا كان بإمكاننا الفوز بلقب ما في نهاية الموسم".
ورد أنشيلوتي على سؤال، "هل كان هناك ظُلم تعرض له ريال مدريد في جوائز ذا بيست 2022”؟، "بالنسبة لي الأمر غير مهم على الإطلاق، كأس العالم كان حاسمًا في أن تكون الأرجنتين بطل العالم والفوز بجائزة أفضل فريق، ومن الطبيعي أن يفوز ميسي وسكالوني وإيماليانو مارتينيز بالأفضل".
وأضاف: "إذا كان لي حق التصويت، لكنت اخترت أول ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، لكن الأمر لم يكن في حسباني ولم يشغل بالي على الإطلاق".