أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة برشلونة في كلاسيكو الكأس.. وأهمية بنزيما وفينيسيوس

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة نظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، غدًا الخميس.

وقال أنشيلوتي: "يجب أن تتحلى بالشخصية والشجاعة في مباريات مثل الكلاسيكو، فهي لها أهمية خاصة وهي تقربنا من النهائي وعلينا أن نقدم كل ما لدينا للفوز بها".

وعن كونها أول مباراة بعد خسارة السوبر في السعودية، قال: "كنا نفتقر للالتزام والقوة، لا أعتقد أننا سنقع في الأخطاء نفسها التي حدثت في تلك المباراة، أمامنا مواجهة مهمة للغاية ونحن قريبون من الفوز ببطولة مهمة بالنسبة لنا، لكن مباراة الغد ليست حاسمة ورغم ذلك قد تمنحنا ميزة قبل الإياب".

وعن أهمية فينيسيوس جونيور ومواجهة جديدة أمام أراوخو، بين أنه " أحد أهم وأفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، من الطبيعي الاعتماد عليه لقيادة الهجوم، لكنه سيواجه مدافعا قويا مثل أرواخو، أتمنى أن يتفوق فينيسيوس عليه وأتوقع أن نشاهد مواجهة مثيرة بينهما".