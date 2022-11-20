كريستيانو رونالدو يعرض نفسه على ريال مدريد

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، ربما يكون بديلا لكريم بنزيما في ريال مدريد، بعد إصابة مهاجم منتخب فرنسا الأخيرة، التي ستبعده لفترة ليست قصيرة عن الملاعب.

وتدهورت علاقة رونالدو مع إدارة مانشستر يونايتد، بعدما انتقدهم في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، متهما بعض مسؤوليه بخيانته، كما أقر صراحة بعدم احترامه للمدرب الهولندي إريك تين هاغ.

ويوم الجمعة، أعلن مانشستر يونايتد أنه شرع في اتخاذ "خطوات مناسبة" ردا على تصريحات رونالدو الأخيرة.

وكان الفريق القانوني للنادي ينتظر لمراجعة التسجيل الكامل للمقابلة العاصفة التي استمرت 90 دقيقة.

وأشارت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، إلى أن هناك عرضا من جانب ممثلي كريستيانو رونالدو على ريال مدريد بعقد لمدة 6 أشهر لتعويض المصاب كريم بنزيما، كما أن رونالدو يحب فكرة العودة إلى الريال وقد يوقع على عقد لمدة ستة أشهر فقط، بينما قرر بيريز التوقيع مع مهاجم خشية الغياب الطويل لبنزيما عن الملاعب.