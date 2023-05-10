رافينيا يكذب تقارير موافقته الرحيل عن نادي برشلونة
حرص الدولي البرازيلي رافينيا، نجم نادي برشلونة، على تكذيب التقارير التي تم تداولها الفترة الماضية بشأن منحه الموافقة لإدارة ناديه على رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.
رافينيا انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، مقابل 58 مليون يورو قادمًا من ليدز يونايتد، ولكن مع تعافي عثمان ديمبلي واحتمالية عودة ليونيل ميسي، سيعاني البرازيلي في الحصول على فرصة.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في تقرير لها أخيرًا إن برشلونة ليس لديه مانع في رحيل اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عامًا، لكنه يشترط الحصول على 80 مليون يورو على الأقل، مقابل التخلي عنه.
ونشر أحد الحسابات الإخبارية على "إنستغرام" خبرًا يزعم موافقة رافينيا على فكرة بيعه.
ولكن رافينيا رد بغضب على الحساب المذكور، قائلًا: "هذا كذب، والشخص الذي قال هذا بجانب أنه كاذب هو غير مطلع كذلك".
وأضاف: "حسنًا، حذفتم تعليقي، لماذا؟ مجددًا هذا كذب ومن قاله كاذب وغير مهني، لو حذفتم تعليقي فسأنشره في حسابي".
ليرد الحساب المذكور على رافينيا، معقبًا: "وسط هذا الجدل الدائر بشأن تعليق رافينيا، نؤكد أن ما نشرناه كان خبرًا من صحيفة (سبورت)، وتعليق رافينيا اختفى دون أي تدخل من فريق عملنا، نحترم المعلومات والدقة، وتعليق رافينيا جزء أساس في الموضوع لأنه يوضح جانبه من القصة ولم نحذفه إطلاقًا".
وكانت صحيفة "سبورت" أشارت ،أيضًا، إلى أن رافينيا لديه 3 عروض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي: آرسنال ونيوكاسل وتشيلسي، وجميعها تضمن راتبًا أعلى للاعب من نادي برشلونة، والعرض سيتراوح بين 70-80 مليون يورو.
رافينيا لم يقدم الأداء المأمول منه في موسمه الأول مع البارسا، حيث لم يسجل أكثر من 10 أهداف في 45 مشاركة بالإضافة إلى صناعته 11هدفًا.
بينما سجل رافينيا 11 هدفًا في الموسم الماضي مع ليدز في الدوري الإنجليزي على مدار 35 مباراة.