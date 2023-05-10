رافينيا يكذب تقارير موافقته الرحيل عن نادي برشلونة

حرص الدولي البرازيلي رافينيا، نجم نادي برشلونة، على تكذيب التقارير التي تم تداولها الفترة الماضية بشأن منحه الموافقة لإدارة ناديه على رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

رافينيا انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، مقابل 58 مليون يورو قادمًا من ليدز يونايتد، ولكن مع تعافي عثمان ديمبلي واحتمالية عودة ليونيل ميسي، سيعاني البرازيلي في الحصول على فرصة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في تقرير لها أخيرًا إن برشلونة ليس لديه مانع في رحيل اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عامًا، لكنه يشترط الحصول على 80 مليون يورو على الأقل، مقابل التخلي عنه.

ونشر أحد الحسابات الإخبارية على "إنستغرام" خبرًا يزعم موافقة رافينيا على فكرة بيعه.