فريق برشلونة
فريق برشلونة
إسبانيا

صحف رياضية: الغواصات الصفراء تغرق ريال مدريد.. فرصة ذهبية لبرشلونة.. ويوفنتوس يخيف

هزيمة ريال مدريد أمام فياريال، وتجديد عقد ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: بداية منحدر يناير

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "بداية منحدر يناير"، و"أول تشكيلة أساسية لريال مدريد في التاريخ دون لاعب إسباني".

الصحيفة اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وكتبت "الحسابات المعلقة".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: تعثر ريال مدريد

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "تعثر".

الصحيفة اهتمت بمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكتبت "برشلونة لاستعادة الصدارة منفردا".

كما اهتمت بقرعة دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "سبتة منافس برشلونة".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: فرصة ذهبية

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت "فرصة ذهبية".

الصحيفة اهتمت بهزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-1، وكتبت "الغواصات الصفراء تغرق ريال مدريد".

كما اهتمت بقرعة دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت "سبتة منافس برشلونة.. وفياريال يواجه ريال مدريد".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: دون دفاع

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "دون دفاع".

الصحيفة اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت "رافائيل نادال سيكون على رأس مجموعة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس".

كما اهتمت الصحيفة بمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: هدفان يسقطان نيوكاسل

ركزت الصحيفة على تعاقدات مانشستر يونايتد في السنوات العشر الأخيرة، ورأي تين هاغ، مدرب الفريق، وكتبت "وصف تين هاغ تعاقدات مانشستر يونايتد في السنوات العشر الأخيرة بأنها متوسطة".

الصحيفة اهتمت بإقصاء نيوكاسل يونايتد من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد وينزداي 2-1، وكتبت: "هدفان من جوشوا يسقطان نيوكاسل".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: أبطال من عالم آخر

ركزت الصحيفة على مباريات كأس فرنسا والمفاجآت بإقصاء موناكو ونيس، وكتبت "أبطال من عالم آخر".

الصحيفة اهتمت بتجديد عقد ديدييه ديشان كمدرب للمنتخب الفرنسي، وكتبت "ديشان ومنتخب فرنسا: دائما أعياد الميلاد".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

لاغازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس يخيف

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على أودينيزي 1-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: "يوفنتوس يخيف".

الصحيفة اهتمت بمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي، وكتبت "يولي ضد مورينيو: العبها هكذا".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
الدوري الإسباني

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