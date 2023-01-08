صحف رياضية: الغواصات الصفراء تغرق ريال مدريد.. فرصة ذهبية لبرشلونة.. ويوفنتوس يخيف

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: "بداية منحدر يناير"، و"أول تشكيلة أساسية لريال مدريد في التاريخ دون لاعب إسباني".الصحيفة اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وكتبت "الحسابات المعلقة"..ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "تعثر".الصحيفة اهتمت بمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكتبت "برشلونة لاستعادة الصدارة منفردا".كما اهتمت بقرعة دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "سبتة منافس برشلونة"..ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت "فرصة ذهبية".الصحيفة اهتمت بهزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-1، وكتبت "الغواصات الصفراء تغرق ريال مدريد".كما اهتمت بقرعة دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت "سبتة منافس برشلونة.. وفياريال يواجه ريال مدريد"..ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "دون دفاع".الصحيفة اهتمت ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت "رافائيل نادال سيكون على رأس مجموعة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس".كما اهتمت الصحيفة بمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني..ركزت الصحيفة على تعاقدات مانشستر يونايتد في السنوات العشر الأخيرة، ورأي تين هاغ، مدرب الفريق، وكتبت "وصف تين هاغ تعاقدات مانشستر يونايتد في السنوات العشر الأخيرة بأنها متوسطة".الصحيفة اهتمت بإقصاء نيوكاسل يونايتد من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد وينزداي 2-1، وكتبت: "هدفان من جوشوا يسقطان نيوكاسل"..ركزت الصحيفة على مباريات كأس فرنسا والمفاجآت بإقصاء موناكو ونيس، وكتبت "أبطال من عالم آخر".الصحيفة اهتمت بتجديد عقد ديدييه ديشان كمدرب للمنتخب الفرنسي، وكتبت "ديشان ومنتخب فرنسا: دائما أعياد الميلاد"..ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على أودينيزي 1-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: "يوفنتوس يخيف".الصحيفة اهتمت بمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي، وكتبت "يولي ضد مورينيو: العبها هكذا".