صحف رياضية: الغواصات الصفراء تغرق ريال مدريد.. فرصة ذهبية لبرشلونة.. ويوفنتوس يخيف

ركزت الصحيفة على تعاقدات مانشستر يونايتد في السنوات العشر الأخيرة، ورأي تين هاغ، مدرب الفريق، وكتبت "وصف تين هاغ تعاقدات مانشستر يونايتد في السنوات العشر الأخيرة بأنها متوسطة".

الصحيفة اهتمت بإقصاء نيوكاسل يونايتد من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد وينزداي 2-1، وكتبت: "هدفان من جوشوا يسقطان نيوكاسل".