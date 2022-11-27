آس: منافسة قوية بين كبار الأندية الأوروبية لضم الموهبة البرازيلي إندريك

ألقت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على الصراع المفتوح بين كبار الأندية الأوروبية للتوقيع مع البرازيلي الشاب فيليبي إندريك، مهاجم بالميراس.

ووصفت "آس" في تقريرها الصراع بأنه أشبه "بالحرب المفتوحة بين برشلونة وريال مدريد للفوز بخدمات إندريك، كما أن باريس سان جيرمان قدم عرضا رسميا بقيمة 80 مليون يورو إلى بالميراس، ودخل على الخط نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أبدى اهتمامه باللاعب".

وأضاف التقرير: "اللاعب الشاب يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو في عقده، مستمر حتى عام 2025".

وتابعت الصحيفة: "على الرغم من أن إندريك لن يكون قادرًا على مغادرة بالميراس حتى صيف عام 2024، إلا أن تطوره الكبير جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة، حيث يرى ريال مدريد أنه يناسبه في خططه المستقبلية، في ظل السعي للتجديد مع كريم بنزيما لموسم آخر".

وكان تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قد تحدث صراحة عن رغبته في ضم اللاعب، حيث قال في تصريحات لـ"ESPN": "تحدثنا مع والد إندريك وكذلك مع اللاعب، شرحت لهم المشروع، نحن نريده، فهو من أفضل المواهب".

وتابع: "إندريك هو نوع اللاعبين الذين نحتاجهم، آمل أن ينضم إلى برشلونة، الأمر متروك له لاتخاذ القرار".