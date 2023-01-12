أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني (فيديو)

تقدم فريق ريال مدريد بهدف أول في شباك فالنسيا خلال المباراة المقامة بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، "الرياض"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد في الدقيقة 39 من عمر اللقاء من ركلة جزاء عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما.

ويشارك ريال مدريد في البطولة بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بصفته الوصيف، وريال بيتيس لحصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له.