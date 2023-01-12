أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني (فيديو)
تقدم فريق ريال مدريد بهدف أول في شباك فالنسيا خلال المباراة المقامة بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، "الرياض"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني.
جاء هدف ريال مدريد في الدقيقة 39 من عمر اللقاء من ركلة جزاء عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما.
ويشارك ريال مدريد في البطولة بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك برشلونة بصفته الوصيف، وريال بيتيس لحصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفاً له.
ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل فريق فالنسيا هدف التعادل عن طريق سامويل لينو.
ويدخل ريال مدريد هذه المواجهة من أجل الدفاع عن لقبه في كأس السوبر الإسباني، حيث يأمل الملكي بقيادة كارلو أنشيلوتي حسم المواجهة لصالحه من أجل التأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس.
ويسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب رقم 13 في تاريخ المسابقة، لمعادلة الرقم القياسي لبرشلونة، الأكثر تتويجا بالبطولة.
وتُوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني الأخير عقب فوزه على نظيره أتلتيك بيلباو، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على استاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.