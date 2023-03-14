بيكيه يتحدث عن.. الاعتزال وإمكانية عودة ميسي لبرشلونة وقضية نيغريرا ودوري الملوك
تحدث جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق والذي أعلن اعتزاله أخيرًا، عن العديد من القضايا التي طالت "البلوغرانا" في الوقت الحالي، كان أبرزها قضية نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وإمكانية عودة ليونيل ميسي للفريق، وأيضا فكرة "دوري الملوك"، التي أطلقها أخيرًا.
وقال بيكيه في حوار مطول مع إذاعة "RAC1"، اليوم الثلاثاء: "اعتزلت كرة القدم لأسباب كثيرة، أبرزها أنني لم أعد أشعر بأنني أصبحت مهمًّا في الفريق كما كنت سابقًا، ولن أدخل في نقاش ما إذا كنت شعرت بأن أحدًا خدعني أم لا، ولكن أعتقد أنني كنت الفائز بعدما حددت نهايتي بيدي وأنا سعيد لذلك، كان هذا أمرًا صحيًّا للغاية بالنسبة لي وللناس وللفريق".
وأضاف: "الحقيقة أنني لم أعد أشعر باشتياق لكرة القدم، الآن أدركت ما حدث، نعم، أرى مباريات البارسا في بعض الأحيان لكن لم يعد لدي الاشتياق السابق".
وأوضح: "حينما ترى أنك لم تعد مهمًّا يصبح الأمر صعبًا، حينما ترى نفسك لا تلعب كل 3 أيام فإيقاع اللعب يصبح مختلفًا، اتخذت قراري بعد تفكير طويل فيه رغم أنه كان يبدو حينذاك قرارًا مندفعًا، لكني لست نادمًا، فقد كان قرارًا صحيحًا".
وعن رؤيته لمسيرة برشلونة حاليًّا، أشار: "الفريق بوضع جيد، تلقينا القليل من الأهداف، الفريق يصنع الأرقام القياسية دفاعيًّا وأعتقد أننا نحن المرشحون المفضلون، سأكون سعيدًا جدًّا لو فاز برشلونة بالليغا وهو أمر مهم بالطبع، ولكن لم أفكر بعد في ما إذا سأكون متواجدًا خلال احتفالات التتويج، ولكني سأحب ذلك".
دوري الملوك
وعن علاقته الحالية بمسؤولي النادي، أوضح بيكيه: "عندما غادرت أغلقنا جميع الحسابات المعلقة التي كانت لدينا، كما إن فكرة إحضار دوري الملوك إلى ملعب (كامب نو) بمثابة أمنيتي وكتبت رسالة إلى الرئيس بهذا الشأن، في النهاية توصلنا إلى اتفاق يفيد الطرفين لأننا نقسم سعر التذاكر بيننا".
وعن فكرة "دوري الملوك" ومن أين جاءت، قال بيكيه: "إنه دوري مغلق مكون من 10 فرق، دون صعود أو هبوط، يمكنك مشاهدته على منصات يوتيوب وتويتش وتيك توك، بدأ في الـ1 من يناير وينتهي في نهاية هذا الأسبوع، ثم تقام مباريات ربع نهائي، والنصف نهائي سيلعب يوم الأحد الـ26 من مارس في الكامب نو".
وأوضح: "فكرة هذا الدوري جاءت خلال تواجدي مع صانع المحتوى إيباي، ومع حضور رونالدينيو زادت المشاهدات إلى 2.1 مليون، بينما مباريات الليغا يشاهدها 150 ألف مشجع، هذه هي الأرقام ولا أريد المقارنة، وقريبًا السوق سوف يفتح وعدة لاعبين سيرغبون بالانتقال إلى دورينا".
قضية نيغريرا
وعن القضية التي تفجرت أخيرًا على السطح واتهام برشلونة بدفع مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة الحكام السابق نيغريرا، أشار بيكيه: "كلاعبين لم نكن نعلم أن النادي يدفع لهذا الرجل، خاصة اللاعبين الذين قضوا سنوات طويلة في النادي يعرفون الحكام وكيفية التعامل معهم".
وأردف: "لم ألتق قط نيغريرا أو ابنه، ومستعد لوضع يدي في النار لأقسم على أن نادي برشلونة لم يشتر أي حكم، إذا أردت أن تشتري حكمًا فالأمر سهل، تقف بجانبه وتمنحه ظرفًا، فهذا أسهل من أن تذهب لنائب رئيس الحكام هذا أمر ليس منطقيًّا وتعودنا على المؤامرات".
واستطرد: "بصرف النظر عن حالة الفوضى التي يسعون لخلقها، لا يمكن لأحد أن يشكك في فريقنا لأنه في ذلك الوقت كانت كل الأمور رائعة، كل الأندية في الليغا باستثناء ريال مدريد انقلبت ضد برشلونة، وأتفهم ما يفعلونه بسبب ضغوطات جماهيرهم، يريدون وضع الضغط كله على برشلونة".
عودة ميسي
وبشأن ما تردد عن تفكير النادي في إعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال بيكيه: "هو وحده من يعلم مستقبله، أعتقد أن الفوز بكأس العالم كان حلمًا كبيرًا له، والبطولة التي احتاجها ليحسم لقب الأفضل في التاريخ، من الآن فصاعدًا، أي قرار سيتخذه سيكون من الناحية الشخصية والبحث عن السعادة".
وأكمل: "إذا أراد ميسي الاستمرار في المنافسة فمن الطبيعي بقاؤه في أوروبا والعودة للبارسا قد تكون ضمن مخططاته، أما إذا أراد التوقف عن هذا المستوى قد يكون الدوري الأمريكي ضمن خططه، وكمشجعين للبارسا، نعلم ماذا قدم لنا ميسي، عودته للفريق ستكون شاعرية للغاية".