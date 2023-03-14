بيكيه يتحدث عن.. الاعتزال وإمكانية عودة ميسي لبرشلونة وقضية نيغريرا ودوري الملوك

وأضاف: "الحقيقة أنني لم أعد أشعر باشتياق لكرة القدم، الآن أدركت ما حدث، نعم، أرى مباريات البارسا في بعض الأحيان لكن لم يعد لدي الاشتياق السابق".

وأوضح: "حينما ترى أنك لم تعد مهمًّا يصبح الأمر صعبًا، حينما ترى نفسك لا تلعب كل 3 أيام فإيقاع اللعب يصبح مختلفًا، اتخذت قراري بعد تفكير طويل فيه رغم أنه كان يبدو حينذاك قرارًا مندفعًا، لكني لست نادمًا، فقد كان قرارًا صحيحًا".

وعن رؤيته لمسيرة برشلونة حاليًّا، أشار: "الفريق بوضع جيد، تلقينا القليل من الأهداف، الفريق يصنع الأرقام القياسية دفاعيًّا وأعتقد أننا نحن المرشحون المفضلون، سأكون سعيدًا جدًّا لو فاز برشلونة بالليغا وهو أمر مهم بالطبع، ولكن لم أفكر بعد في ما إذا سأكون متواجدًا خلال احتفالات التتويج، ولكني سأحب ذلك".