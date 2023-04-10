اعتراف أمام الشرطة.. آخر تطورات قضية فالفيردي وباينا

كشف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير أن فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، اعترف بالفعل للشرطة باعتدائه على أليكس باينا، لاعب فياريال، عقب فوز الأخير (3-2) على الميرنغي، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لما ذكره البرنامج، فإن "باينا كان يشاهد هاتفه وهو ذاهب للحافلة، ليفاجئه فالفيردي بتوجيه لكمة في وجهه".

وأضاف التقرير: "بحث باينا عن الشرطة بعد الحادثة مباشرة، التي حضرت وأخذت بالفعل إفادة منه ومن فالفيردي الذي اعترف بالواقعة".